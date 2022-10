Il consigliere Riccio: “Anche Catanzaro accolga il Milite Ignoto con i dovuti onori”

“Arriva domani a Catanzaro il treno della memoria del milite ignoto che prevede la sosta e l’esposizione dalle ore 09.00 alle ore 18.00.

Partito da Trieste il 6 ottobre farà tappa nella stazione del quartiere Lido il convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del milite ignoto da Aquileia a Roma.

Un momento da vivere con grande partecipazione per ricordare i circa 900 mila italiani morti per la Patria.

Se oggi l’Italia è una Nazione prospera e democratica è grazie ai nostri avi che hanno lottato per rendere la nostra Patria un posto migliore.

Tra i tanti caduti anche moltissimi calabresi e catanzaresi.

Il milite ignoto idealmente è un nostro concittadino, ecco perché già lo scorso anno, l’Amministrazione Comunale di Catanzaro, su mia richiesta e di altri consiglieri comunali, all’unanimità ha concesso la cittadinanza onoraria al milite ignoto.

In questo modo Catanzaro ha aderito a un’iniziativa nazionale – il progetto “Milite ignoto cittadino d’Italia” – promossa dal gruppo delle Medaglie d’oro al valor militare e dall’Anci.

A distanza di 100 anni dalla traslazione della salma del milite ignoto da Aquileia all’altare della Patria, Catanzaro gli ha voluto rendere omaggio.

E domani sarà l’occasione per accogliere come si conviene l’arrivo nella città Capoluogo del treno della memoria.

Ricordiamo che la nostra città partecipò attivamente alla prima guerra mondiale con la Brigata Catanzaro composta dal 141° e 142° reggimento di fanteria combattendo in prima linea durante la terza battaglia dell’Isonzo, sul monte San Michele e sul Carso.

Alle bandiere di guerra dei due reggimenti vennero concesse due Medaglie d’Argento, tre ufficiali ricevettero la Medaglia d’Oro al Valor Militare, altri 2 l’Ordine di Savoia.

Le Medaglie d’Argento distribuite agli uomini della Catanzaro furono 152, quelle di Bronzo 204.

Oltre ad ospitare la Brigata Catanzaro la nostra città negli anni fu sede del Comando della Divisione Militare Territoriale per tutta la Calabria, dipendente del Gran Comando del 6° Dipartimento militare di Napoli. Ancora nel 1917 Catanzaro era sede della 22a Divisione militare e comprendeva i distretti militari di Catanzaro, Reggio, Cosenza e Castrovillari, e tutti i circondari calabresi. Catanzaro era pure sede dell’ospedale Militare Divisionale, sede del Tribunale Militare Territoriale per la Calabria e sede della XP Legione CC. RR. Unica per la Calabria.

“Oggi come allora, il viaggio del “Treno della Memoria” “unisce idealmente tutta l’Italia e tutti gli Italiani, – osserva Riccio – coinvolgendo le diverse generazioni, per ricordare il sacrificio di chi è caduto e di chi ha donato la propria vita per il Paese e di chi anche oggi, come i militari, è impegnato in Patria e nelle missioni in tante parti del mondo”.

Lo afferma in una nota Eugenio Riccio, consigliere comunale di Catanzaro.