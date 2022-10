Catanzaro, Levato: “Fondi per la scuola di Santo Janni risposta risolutiva del Sindaco ad un impegno chiesto da anni”

“Lo stanziamento dei fondi milionari necessari per il completamento e l’apertura della scuola media di Santo Janni è una bella notizia che finalmente rende merito all’impegno portato avanti personalmente per realizzare un presidio scolastico per il quartiere e le aree limitrofe”. Lo afferma il consigliere comunale Luigi Levato.

“L’inizio di questo progetto – continua – risale a diversi anni fa, ma dell’edificio è visibile solo un primo nucleo a cui ora, grazie alle risorse indispensabili destinate dall’amministrazione comunale, potranno aggiungersi le parti restanti previste dal progetto: un secondo piano con aule e spazi didattici e una grande area esterna per attività sportive e parcheggi. Un’opera che ho considerato sempre fondamentale per tante famiglie e su cui ho avviato un’interlocuzione proficua con il sindaco Fiorita fin dal suo insediamento, ottenendo oggi una risposta concreta e risolutiva per cui mi sento di rivolgere i giusti ringraziamenti. Da quanto ho potuto apprendere informalmente, ora l’impegno degli uffici preposti sarà quello di procedere con l’appalto dei lavori entro fine anno: se così fosse, si potrebbero ultimare i lavori in tempo per il prossimo anno scolastico. Sull’andamento dell’iter dell’opera continuerò a vigilare per fare in modo che questo intervento – considerato prioritario dalla giunta – venga capitalizzato senza intoppi. Ho apprezzato l’impegno – conclude Levato – che il sindaco Fiorita ha concretizzato sull’edilizia scolastica e sono sicuro che, dalla programmazione in essere e quella futura, tutti i quartieri della città potranno beneficiarne nel rispetto degli effettivi bisogni”.