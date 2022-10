Catanzaro, commemorazione del “Milite Ignoto”: provvedimenti traffico nel quartiere Lido

Il Comando di Polizia locale ha emesso un’ordinanza per disciplinare il traffico in occasione della commemorazione del Milite Ignoto, con la sosta e l’esposizione del “Treno della memoria” presso la stazione ferroviaria del quartiere Lido dalle ore 9 alle ore 18 di sabato 22 ottobre.

Per quanto concerne la circolazione veicolare, dalla mezzanotte dello stesso giorno fino al termine della cerimonia, organizzata alle ore 8.30 dal Comando Legione Carabinieri Calabria, sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione in Piazza A. Garibaldi, compresa l’area antistante la Chiesa Santa Maria di Porto Salvo, via Bausan e via Zara; dalle ore 8 e fino al termine della cerimonia, il traffico veicolare proveniente dal ponte Nalini verrà deviato per via Fiume e via Basuan; dalle ore 6 e fino al termine della successiva manifestazione in mattinata, verrà istituito il divieto di sosta con zona rimozione in via Nazionale antistante la stazione ferroviaria.