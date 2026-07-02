Sanità e fragilità, Belmonte (Osservatorio regionale sulle nuove povertà): “In Lombardia cure garantite ai senzatetto. In Calabria le Case di Comunità rappresenteranno una svolta solo se includeranno gli ultimi”

“​L’approvazione della recente legge regionale in Lombardia, che offre ai cittadini senza fissa dimora la possibilità di scegliere il medico di base e il pediatra di famiglia, accedendo così a pieno titolo ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) con le Case di Comunità come principale punto di accesso, rappresenta una scelta di grande civiltà e un modello per l’intero Paese. In Calabria, tuttavia, ci troviamo di fronte a una situazione profondamente diversa, segnata in primis dai gravi ritardi accumulati proprio sulla realizzazione e messa a regime delle Case di Comunità.

Abbiamo ascoltato con attenzione le dichiarazioni rilasciate dal Direttore Generale del Dipartimento Salute della Regione Calabria Ernesto Esposito, a margine del recente Convegno dedicato alla sanità territoriale promosso dalla Cisl a Catanzaro. Esposito ha rassicurato sul fatto che le Case di Comunità

«non saranno più semplici poliambulatori, ma il punto di riferimento del territorio dove il cittadino troverà accoglienza e una presa in carico complessiva del proprio fabbisogno sanitario – affermando inoltre – che noi siamo stati tra i primi in Italia a siglare un accordo con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, che li vede impegnati nelle Case di Comunità».

È, poi, emerso che non devono essere considerate strutture di Serie B, ma il luogo in cui il cittadino trova una presa in carico completa grazie al lavoro in équipe e alla piena integrazione con l’ospedale e che, insieme alla telemedicina, consentiranno di spostare le informazioni e non i pazienti, mettendo davvero al centro (e in rete) la persona. ​Sono cambiamenti programmatici importanti e condivisibili, ma la domanda che come Osservatorio sentiamo l’urgenza di porre è «sarà effettivamente così?».