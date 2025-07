Ok ai progetti di playground in 6 città della Calabria, Mancuso: “Sport e rigenerazione urbana per migliorare il futuro dei giovani”

“E’ con piacere che prendiamo atto del buon esito dei progetti di playground in aree pubbliche di libero accesso nell’ambito dell’iniziativa ‘Sport Illumina’ condivisa con il Ministero per lo Sport e i Giovani, presentati dai Comuni di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Corigliano-Rossano e Cosenza e finanziati con 200mila euro ciascuno. L’attenzione del Governo e della Lega in particolare, verso gli aspetti di rigenerazione del contesto urbano in una prospettiva di integrazione dell’attività sportiva nell’ambito della pianificazione degli interventi di sviluppo territoriale, continua ad essere concreta, incalzante ed utile.

All’impegno e al protagonismo attivo delle istituzioni locali, per rendere gli spazi interessati dal progetto curato da ‘Sport e Salute Spa’ e finalizzato a migliorare il futuro delle nuove generazioni all’intero delle nostre città anche attraverso il recupero di strutture in disuso e la rigenerazione di spazi urbani, tutti noi annettiamo rilevante importanza”.

Lo afferma il presidente del COnsiglio regionale, Filippo Mancuso.