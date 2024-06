Molinaro (Lega): “Aderisco e sarò in piazza alla manifestazione della Coldiretti Calabria “Basta cinghiali” di martedì 18 giugno”

“Pur se la Giunta Regionale ha approvato la delibera sulle “Linee guida del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”, una delle richieste di Coldiretti, che riscrive le regole per gli abbattimenti, per come apprendo, la Coldiretti ha confermato la manifestazione “Basta cinghiali e fauna selvatica” che si terrà a Cosenza. L’impegno ufficiale che arriva dalla Cittadella Regionale, rappresenta comunque un passo importante per la soluzione dei problemi. Ma l’emergenza cinghiali resta una priorità. Si tratta di una questione che investe non solo l’agricoltura, ma anche l’ordine pubblico, la legalità, la sicurezza e la salute. Non è possibile buttare gli investimenti! Una manifestazione, condivisa dai cittadini consumatori, anche perchè i cinghiali trasmettono malattie e anche la peste suina, già con alcuni focolai, potrebbe, non sia mai, scaturire in pandemia. Ritengo che l’iniziativa della Coldiretti Calabria assumerà anche un impronta di stimolo a livello nazionale e regionale per trovare risorse affinchè si possano pagare velocemente i danni ad oggi già accertati”. Questo quanto dichiara Pietro Molinaro presidente della Commissione Consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa.