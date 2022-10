Ettore Rosato programma il futuro di Italia Viva in Calabria

Il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato ha incontrato il coordinamento regionale del partito calabrese di Italia viva per programmare le prossime iniziative del territorio e avviare un confronto a tutto campo sull’attualità locale e nazionale. “Il percorso di Italia Viva va avanti ha commentato Rosato-il nostro orizzonte è quello delle elezioni europee del 2024 e in questo senso continuiamo il lavoro intrapreso in queste settimane con Azione. Un lavoro da intensificare comune per comune”.

“È stato un incontro proficuo-ha commentato il coordinatore regionale del partito, Ernesto Magorno- un momento prezioso per ritrovarci, all’indomani dell’insediamento delle Camere e le prime determinazioni sulle presidenze, e soprattutto per organizzare il lavoro in vista delle prossime settimane in cui terremo incontri nelle province e sui territori insieme al gruppo dirigente calabrese e nazionale con l’obiettivo di un sempre maggiore coinvolgimento nel percorso di crescita del partito. Al centro della nostra azione -conclude Magorno- i temi che toccano la quotidianità dei cittadini calabresi e un maggior protagonismo degli amministratori locali il cui contributo sarà fondamentale per proseguire il processo di radicamento del nostro partito”.