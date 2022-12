Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP- martedì 13 dicembre 2022 all’Alberghiero Dea Persefone

Quality Food – il progetto di educazione scolastica alimentare – dedicato alla valorizzazione della cipolla rossa di Tropea, approda all’Istituto Alberghiero “Dea Persefone” giorno martedì 13 dicembre 2022 dalle ore 10 in poi, presso la sede di Siderno. Una giornata a stretto contatto con i tecnici del Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP. Obiettivo del progetto è quello di far conoscere tutte le potenzialità agroalimentari di questo prezioso alimento e il suo utilizzo in cucina.

Il progetto, che vede coinvolti sei alberghieri calabresi, impegnerà il prof. Cosimo Pasqualino, Referente Gare e kermesse, i docenti e gli studenti della scuola alberghiera di Locri diretta dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, con focus sulle tematiche di educazione alimentare, filiera, analisi sensoriale, tecniche di preparazione in cucina.