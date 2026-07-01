Festa della Madonna del Buon Consiglio a Concessa: una settimana di eventi per rilanciare il senso di comunità

Dal primo al 5 luglio, la frazione di Concessa, nel comune di Catona, si anima per l’appuntamento annuale dedicato alla Madonna del Buon Consiglio. Quest’anno la tradizionale festa patronale si arricchisce di un programma più ampio, frutto della collaborazione tra la comunità parrocchiale di Concessa e la neonata associazione “Insieme per Concessa”, che ha voluto affiancare alle celebrazioni liturgiche una settimana di iniziative sportive, culturali e ricreative aperte a tutta la cittadinanza. L’associazione è nata su iniziativa di Paolo Bilardi, consigliere comunale di Reggio Calabria e residente della frazione, da tempo impegnato nella promozione di attività volte al rilancio del territorio. Nonostante la giovane età, Bilardi si è fatto portavoce di un progetto che guarda al passato per costruire il futuro: ricreare quello spirito di associazionismo e di partecipazione civile che ha sempre contraddistinto la comunità di Concessa, in un momento storico in cui molte realtà periferiche faticano a mantenere viva la propria identità e coesione sociale. Il programma della settimana intreccia il momento spirituale, cuore della festa patronale e fissato per domenica 5 luglio – con la Celebrazione Solenne alle 10:00 e, alle 18:00, la tradizionale processione per le vie del paese – con appuntamenti pensati per coinvolgere famiglie, giovani e meno giovani: dalle attività sportive ai momenti culturali, fino agli eventi ricreativi serali, capaci di trasformare questi giorni in un’occasione di incontro e socialità per l’intera frazione.

– Si comincia mercoledì 1 luglio alle 18:30 con il Memorial di calcio a 7, un triangolare che si disputerà presso il campo sportivo di Concessa: la serata sarà dedicata al ricordo di Domenico Martino e Piero Molonia.

– ⁠Giovedì 2 luglio, alle 21:00, spazio al divertimento con “Il Genio Quiz Game”, sfida a quiz organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Kalabria 2001, seguita da animazione con balli sociali e karaoke.

– ⁠Venerdì 3 luglio, sempre alle 21:00, si terrà il Torneo di Briscola a coppie.

– ⁠Sabato 4 luglio è la volta della 1ª Maccheronata di Concessa, che apre alle 20:00 con uno stand gastronomico e prosegue con il concerto live della band Stormy Jiggers (20:30), il karaoke “Canta che ti passa” (22:00) e il DJ set di Joshua Giglio (23:30).

– ⁠Domenica 5 luglio, giornata conclusiva della festa, dopo la processione serale andrà in scena alle 21:00 lo spettacolo musicale “4 Dance Real Party Band”, tribute show dedicato agli anni ’70, ’80 e ’90. Anche questa serata sarà accompagnata da panini con wurstel, salsiccia e patatine fritte.

Con questa iniziativa, “Insieme per Concessa” muove i primi passi con un obiettivo chiaro: dimostrare che anche le piccole comunità possono, attraverso l’impegno condiviso e la collaborazione tra istituzioni, parrocchia e cittadini, diventare protagoniste della propria crescita sociale e culturale. La festa della Madonna del Buon Consiglio diventa così non solo un momento di devozione, ma anche un banco di prova per un nuovo modo di vivere e animare il territorio.