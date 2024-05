Giornate dello Studente all’Einaudi-Alvaro: lo sport come risorsa per la socializzazione e la formazione

In occasione della “Triade dello Studente”, organizzata dai comitati studenteschi dell’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi-Alvaro, si è svolta, presso la sede centrale della scuola pianigiana, che ospita l’Istituto Tecnico Agrario e l’Istituto Tecnico Economico, la mattinata dedicata alle attività sportive, che ha coinvolto gli studenti di tutti i plessi, registrando la partecipazione e il coinvolgimento degli allievi delle classi del Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Alvaro”, dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato e dell’Istituto Professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. Dunque, un’occasione che ha riunito le diverse anime della scuola in un clima sereno di festa sportiva, in cui si sono evidenziati sia il valore educativo dello sport, attraverso tornei di calcio a cinque e di pallavolo, sia l’importanza della socializzazione e della condivisione all’interno di una comunità scolastica. Nei prossimi giorni sono in cantiere le giornate dedicate alle attività artistiche e alle scienze umane, a cura dei comitati studenteschi del Liceo.

La partecipazione attiva alla vita della scuola e il protagonismo da parte degli studenti sono da sempre incoraggiati dalla DS dell’Einaudi-Alvaro prof.ssa Eva Raffaella Nicolò.