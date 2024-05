Reggio: il 3 maggio il convegno “Interdittive antimafia tra dogmatismo e prassi: analisi della struttura di un istituto “… che forse un senso non ce l’ha …” 

Promosso congiuntamente da Confindustria Reggio Calabria e dall’Associazione culturale Anassilaos si terrà venerdì 3 maggio con inizio alle ore 17,00 presso il Salone Convegni dell’Associazione degli Industriali di Reggio un incontro di studio su un tema di scottante attualità e di sicuro impatto sociale il cui titolo “Interdittive antimafia tra dogmatismo e prassi: analisi della struttura di un istituto “… che forse un senso non ce l’ha …” appare certamente emblematico di una situazione giuridica ed economica gravida di riflessi di pubblico interesse di non poco momento. La complessità degli oggetti di discussione ha indotto le associazioni organizzatrici dell’evento alla scelta di due relatori di grande esperienza e cultura giuridica nonché di profonda conoscenza del funzionamento delle Amministrazioni: il Prof. Avv. Luciano Maria Delfino, Componente del Comitato Scientifico di Filodiritto. Direttore Scientifico dei Convegni, dei Master e dei Seminari giuridico-economici dell’Associazione culturale Anassilaos, e il dr. Francesco Musolino, già Prefetto della Repubblica e Consigliere della Corte dei Conti, che interverranno su tematiche di enorme impatto e rilievo ermeneutico e gestionale. I livelli di approfondimento e la novità delle argomentazioni costituiscono il sale, il cuore di un serio dibattito nella materia in esame. La lettura che i due studiosi daranno agli argomenti in trattazione rappresentano un qualcosa di nuovo nel piuttosto grigio panorama ermeneutico in essere. Infatti, entrambi gli illustri relatori auspicano un incisivo mutamento di rotta, anche legislativo, che si ponga quale momento trainante per permettere di giungere ad un copernicano rinnovamento di sistema che consenta finalmente di riconoscere e di rendere in termini concreti ed effettuali la prospettiva del bene comune. L’incontro sarà aperto dai saluti dell’ Ing. Domenico Vecchio, Presidente Confindustria di Reggio Calabria e dal Dott. Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos di Reggio Calabria