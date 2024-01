Torna a Reggio il Venerdì Latino di “Passione Latina”

“Il Venerdì Latino di Passione Latina, al Top Club dove il ballo si concilia con la tradizione del locale con la più grande storia della nostra città. Dove al Ritmo di Salsa gli appassionati di questo meraviglioso mondo si ritrovano per un momento di spensieratezza. Perché anche da questo mondo si può tentare di far crescere la cultura della nostra società che deve essere fatta di pulizia come di trasparenza. Vi aspettiamo come ogni venerdì al Top Club”.

Lo comunicano in una nota i maestri di Passione Latina, Gianfranco Arcudi e Agata Suraci.