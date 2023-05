Reggio, tavola rotonda sul volume “Geofilosofia del mare. Tra Oceano e Mediterraneo” di Francesca Saffioti

Nell’ambito del “Maggio dei libri 2023” che celebra l’importanza della lettura e il valore sociale dei libri, martedì 9 maggio, alle ore 16:45, presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, la Città di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la stessa Biblioteca, promuovono la tavola rotonda sul volume “Geofilosofia del mare. Tra Oceano e Mediterraneo” di Francesca Saffioti. Dopo il saluto di Irene Calabrò, assessore alla Cultura del comune di Reggio Calabria, di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, intervengono: Gianfranco Cordì, docente di Storia e Filosofia; Francesco Idotta, docente di Storia e Filosofia; Gianluca Romeo, docente di Storia e Filosofia. Francesca Saffioti, autrice del volume “Geofilosofia del mare. Tra Oceano e Mediterraneo” prende in esame da un punto di vista filosofico e storico il mare. La parte storica si muove dalla concezione greca a quella ebraica. La parte filosofica procede con un excursus dal viaggio di Ulisse a Camus e Nietzsche, mentre quella politica prende in esame il ruolo dell’Europa. Francesca Saffioti (Reggio Calabria, 1978 – Reggio Calabria 2018) è stata dottore di ricerca in Metodologie della filosofia e ha collaborato con la cattedra di filosofia teoretica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina. Ha pubblicato Isole mediterranee: spaziosa accoglienza – spazio di esclusione, «Mesogea», 2, 2005 e Decostruire il terrore. L’evento senza sovranità. Ha collaborato con le riviste “Lettere Meridiane” e “Mesogea – Culture Mediterranee”.