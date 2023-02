All’Università Mediterranea di Reggio Calabria l’evento “Integration of Transport, ITC and Energy for smart and sustainable development”

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività del “Dottorato in Ingegneria dell’Informazione” e del “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – MOST” nei giorni 28 febbraio e 1 marzo 2023, il gruppo Trasporti del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES) ha organizzato l’evento dal titolo “Integration of Transport, ICT and Energy for smart and sustainable development: Advanced theories and scientific applications for Transportation Systems”

L’evento si svolgerà presso i locali del Laboratorio di Analisi dei Sistemi di Trasporto (LAST) del Dipartimento DIIES edificio principale del Plesso di Ingegneria (località Graziella)

L’evento è articolato in:

• seminario scientifico dal titolo “Day to Day Dynamic Assignment: state of the art and research perspectives”, tenuto dal prof. Giulio E. Cantarella dell’Università degli Studi di Salerno;

• mini-corso dal titolo “Port generations: the dynamic evolution of ports”, tenuto dai proff. Francesco Russo e Giuseppe Musolino del DIIES.

• relazioni scientifiche relative a linee di ricerca attive presso lo spoke4-Rail Transportation del “Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – MOST”.

L’evento è coerente con le attività di ricerca svolte dal DIIES, in quanto affiliato allo spoke4-Rail Transportation del Centro Nazionale della Mobilità Sostenibile-MOST, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Programma dettagliato dell’evento

28 Febbraio 2023, 13:00-17:00 (Mini-Corso)

ore 13:00-17:00: “Port generations: the dynamic evolution of ports. First, second and third generation”

Prof. Francesco Russo, Prof. Giuseppe Musolino

28 Febbraio 2023, 17:00-19:00 (Seminario)

ore 17:00-18:30: “Day to Day Dynamic Assignment: state of the art and research perspectives. Part I” Prof. Giulio E. Cantarella

ore 18:30-19:00: Q&A/Conclusioni

1 Marzo 2023, 8:45-11:00 (Seminario)

ore 8:45-9:00: Saluti Prof. Giuseppe Zimbalatti, Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria; Prof. Claudio De Capua, Direttore DIIES

ore 9:00-10:15: “Day to Day Dynamic Assignment: state of the art and research perspectives. Part II” – Prof. Giulio E. Cantarella

ore 10:15-10:45“Demand Analysis in High Speed Rail (HSR): calibration of run choice model on

the relationship Rome-Milan (Italy)”

“National travel demand: mode choice HSR-Air from evolution of cost level of tickets”, Francesco Russo, Giuseppe Musolino, Domenico Sgro.

ore 10:45-11:00: Q&A/Conclusioni

1 Marzo 2023, 11:00-15:00 (Mini-corso)

ore 11:00-15:00: “Port generations: the dynamic evolution of ports. Fourth. Fifth and …” Prof. Francesco Russo, Prof. Giuseppe Musolino