Presieduta dal coordinatore, Michele Dima e da Graziano Di Natale, si è svolta ieri – a Cosenza – la riunione provinciale de “La Migliore Calabria”.

Prove di coordinamento per la compagine politica, forte della presenza – anche nell’assemblea di ieri – di diversi amministratori della provincia di Cosenza con i quali si è deciso di promuovere il radicamento dell’Associazione Politica su tutto il territorio provinciale e di avviare una Campagna di adesione.

“L’obiettivo – afferma l’associazione in una nota – è quello di realizzare un luogo di discussione sui temi più importanti della Regione. Si inizierà con l’avvio di una raccolta firme per chiedere la modifica della legge regionale riguardante la fusione dei comuni. Nella fattispecie – sottolinea la Migliore Calabria – interverremo per chiedere di rendere vincolante la delibera dei consigli comunali e il referendum dei cittadini”.

Il gruppo vicino alle posizioni di Graziano Di Natale afferma inoltre: “Altro tema riguarderà la riorganizzazione della sanità regionale, con la necessità di aprire le nostre strutture ospedaliere e migliorare i servizi sanitari sul territorio ed infine si parlerà di ecodistretti.

Inizia quindi – conclude la nota stampa – un cammino di radicamento e di strutturamento con l’obiettivo che in autunno si possa celebrare la prima assemblea costituente”.