Finanziamenti nel settore turistico, il GAL Savuto illustra i bandi in uscita: l’incontro a Longobardi (Cs)

Lunedì 12 giugno alle ore 18.00 presso il teatro comunale di Longobardi, il Gruppo di azione locale “Terre Brettie, Savuto Tirreno Serre Cosentine”, terrà un incontro informativo sulle prossime opportunità di finanziamento per il settore turistico nei Comuni compresi fra Amantea e San Lucido.

Saranno illustrati – si legge in un comunicato stampa del Gal – i prossimi bandi in uscita, che prevedono contributi a fondo perduto in tre settori: -agriturismo e multifunzionalità dell’azienda agricola; -progetti di itinerari turistici rurali; -progetti di filiera corta e mercati locali.

La struttura del Gal avvierà così un percorso di affiancamento e orientamento per gli operatori agricoli e turistici dell’area e per chi volesse avviare un’attività imprenditoriale . la partecipazione è libera e gratuita, sono invitate associazioni, enti del settore del turismo, liberi cittadini. Partecipano il sindaco di Longobardi, Giacinto Mannarino, il vice sindaco di Longobardi Antonio Costabile. Sono inoltre invitate tutte le realtà dei settori agricoli, commercialisti e turistici delle aree limitrofi, quali San Lucido, Fiume Freddo, Belmonte, Amantea ecc.