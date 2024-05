“Liberté Egalité Fraternité”: emozionante l’evento organizzato dall’Alliance Française di Catanzaro, in collaborazione con il liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme

Una festa, la celebrazione della bellezza e della forza della lingua e cultura francese: è il filo conduttore dello spettacolo “Liberté Egalité Fraternité” realizzato dall’Alliance Française di Catanzaro, presieduta da Fernanda Tassoni in collaborazione con il liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme guidato dalla dirigente Susanna Mustari.

L’evento, svoltosi al Teatro Comunale di Catanzaro, è stato il culmine della Semaine della Culture Française – organizzata dall’Alliance Française di Catanzaro e Reggio, quest’ultima presieduta da Iris Germanò, insieme al Consul Honoraire a Catanzaro, Alessandro Ferrari – caratterizzata da tanti incontri culturali all’interno delle scuole con gli scrittori Kebir Ammi e Marie Christine Vandoorne.

Tra le suggestive performance eseguite sul palco, a cura degli alunni dell’indirizzo Coreutico e Musicale del liceo: intermezzo di danza sulle note di “Bolero” di Maurice Ravel; “Toreador” di George Bizet e “L’enfer” di Stromae; letture della poesia “Femme noire” e “Poème à mon frère blanc” di Léopold Sédar Senghor e “Les homeless” di Kebir Ammi e di alcuni brani tratti dal romanzo “Sur les pas” de Saint Augustin di Ammi, da “Les amandiers sont morts de leurs blessures” di Tahar Ben Jelloun e da “Postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne” di Olympe de Gouges; intermezzo di canto con “Ma Liberté” di Serge Reggiani; intermezzo di danza e canto con “Voilà” di Barbara Pravi; la chanson des vieux amants di Jacques Brel; “La vie en rose” di Edith Piaf.

La scrittrice Marie Christine Vandoorne ha letto alcuni estratti del suo romanzo “La danse de la memoire”.

Un plauso a tutti gli studenti del Liceo Campanella che si sono esibiti con grande passione e professionalità: Iris Franconiere, Elisa Iovane, Geltrude La Rosa, Carlotta Notarianni, Thien Ly PerriNguyen, Maksym Polishchuk, Martina Rubino Martina, Angela Carlotta Scalise, Lorenzo Gianluca Scalise (I ACO); Sara Cardamone, Alessia Costanzo, Alessia Fimiani, Chanel Francesca Giampà, Gloria Lucia Gloria, Antonio Mastroianni, Chiara Orlando, Sara Paradiso, Anastasia Scarfò, Sharon Serlvaggio, Francesca Vinci (II ACO); Sara Amendola, Mariagrazia Calabrese, Ludovica Innocenza Curcio, Sarah Di Natale, Adele La Rosa, Miriam Scuglia, Alessio Vaccaro, Giandomenica Vaccaro, Lavinia Viola (III ACO); Paolo Citino, Emanuele Orlando, Massimo Orlando, Chiara Pileggi, Raffaele Prudente, Nicola Claudio Francesco Samele (IV ACO); Anna Paola De Napoli, Denise Scopelliti, Rosy Torcasio, Carla Maria Vinci, Vincenza Zaccone (V ACO); Giulia Motta (I AM); Marta Guzzo (IV AM); Alessandra Falleti (V AM); Palma Spidalieri, Ludovica Mazza (IV DL); Pasquale Mattia Raso, Lamiae Hamadi Ouichi (III BL), Paola Cefalà (IV AL).

Le esibizioni sono state curate dai docenti del Liceo, Stefania Greco, Vittoria Guarracino, Giovanna Massara, Roberto Tripodi, con la collaborazione di Francesco Pagnotta, Licia Di Salvo e Carmen Marra.

Si sono esibiti anche i piccoli del progetto “Le Français en Herbe” che ha coinvolto con il gioco bimbi e bimbe dai 4 agli 8 anni nella conoscenza della lingua francese.

Platea gremita con gli alunni del Convitto Galluppi, dell’IC Don Milani, del Liceo Mazzini di Locri,

dell’IIS De Nobili, dell’ITE Grimaldi.

Presente l’assessore comunale all’Istruzione, Nunzio Belcaro. che ha sottolineato la volontà di stringere una proficua collaborazione con l’Alliance Française.

“E’ doveroso – ha affermato la dirigente Mustari – un ringraziamento alla presidente Fernanda Tassoni che da sempre ha creduto nella sinergia con il liceo linguistico, officina multiculturale e proiezione naturale verso ogni processo di europeizzazione. Siamo orgogliosi di questi ragazzi che esprimono con grande entusiasmo il clima positivo, collaborativo che si respira al liceo Tommaso Campanella. Uno spettacolo che ha messo in scena i talenti dei nostri meravigliosi studenti”

“E’ stata una bellissima giornata frutto di uno straordinario lavoro realizzato in rete – ha dichiarato la presidente Tassoni – Ringrazio coloro che hanno reso possibile tutto ciò, in particolare, la presidente Mustari, i suoi studenti ed il corpo docente e tutto il direttivo dell’Alliance, del quale fanno parte anche le vulcaniche Cristina Lupia, Rosella Narcisi e, poi, le nostre componenti madrelingua, Nathalie Lazzarotto, Nadège Lemarchand, Carmen Marra e le giovani entrées, nostra nuova linfa vitale, Anna Maria Palaia e Roberta Palasciano. Siamo una squadra formidabile!”