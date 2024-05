Reggio: domani “Giochiamo per un sorriso”

Si svolgerà domani la decima edizione di “GIOCHIAMO PER UN SORRISO”, manifestazione sportiva con scopo benefico, ideata e promossa dalle Polisportive Giovanili Salesiane, in particolare da quelle reggine. Il programma, ricco di attività, prevede karaoke e animazione per bambini tutto il giorno, nella splendida cornice del Reggio Village sul viale Messina.

Nel corso della mattinata verranno disputati ben cinque tornei di calcio a 5 per bambini, compresa la categoria dell’under 15 femminile, con la partecipazione di quattordici società, di cui una siciliana. Sempre durante la mattinata ci sarà spazio per il cycling indoor, silent workout e danza per adulti e, presso la palestra Boccioni, si terrà un bel torneo di pallavolo mista. Nel pomeriggio, oltre al torneo di basket per i più piccoli presso la Parrocchia di Santa Maria Del Divino Soccorso, ci sarà spazio per i più grandi, impegnati in un torneo di calcio a 7 maschile e calcio a 5 femminile con la partecipazione, rispettivamente di dodici ed undici squadre provenienti da tutta la Calabria ed anche dalla Sicilia. Non mancherà il padel, tra gli sport più praticati al momento, e un momento conclusivo con la partecipazione della madrina dell’evento Rosanna Scopelliti. Il ricavato, come da dieci anni a questa parte, sarà devoluto al reparto di Oncoematologia pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ma anche al S.er.D – Dipartimento di salute mentale e Dipendenze dell’ASP di Reggio Calabria.