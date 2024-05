Boccia: “Autonomia di Calderoli spacca l’Italia e tradisce Sud e aree interne”

“Mi dispiace che gli eletti al sud si pieghino alla Lega e che il Ministro Fitto la stia sostenendo: l’autonomia di Calderoli spacca l’Italia e tradisce mezzogiorno e aree interne. Noi chiediamo più servizi sanitari dove ci sono più anziani, un diverso dimensionamento scolastico per le aree più bisognose, serve più tempo lungo e tempo pieno nelle aree più povere del Paese, più trasporti locali nelle periferie del Paese, e invece lo Spacca Italia di Calderoli fa esattamente l’opposto: dà risorse a chi è già ricco. Va nella direzione opposta a quella indicata anche dall’impianto Costituzionale costruito sulla difesa dei diritti universali”. Così il presidente dei senatori del Partito democratico nel corso di alcune iniziative elettorali. “Io penso – ha aggiunto – che tutti gli eletti al Sud di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, se quel disegno di legge dovesse diventare legge, passeranno alla storia per essere i responsabili principali della distruzione della solidarietà nazionale oggi garantita dallo Stato. Se dovessero andare avanti sull’autonomia, piegandosi, obbedendo allo strapotere della Lega, noi avremo un’unica strada: l’opposizione dura nel Paese e nelle piazze, raccoglieremo le firme per un referendum anche sull’autonomia. Mi auguro che sul premierato si fermino. Martedì si riprende il dibattito al Senato. Noi siamo pronti a fare le barricate”.