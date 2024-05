Comunali Montalto Uffugo, “Forza Popolare” presenta i suoi candidati. Allevato: “Pronti a far vincere il nostro candidato a sindaco Mauro D’Acri”

<<Una lista forte e competitiva, con all’interno competenze e impegno, pronta a far vincere il nostro candidato sindaco Mauro D’Acri al primo turno>>. A dichiararlo è Raffaele Allevato, capolista di “Forza Popolare” che all’apertura ufficiale della campagna elettorale della coalizione di D’Acri, ha presentato, davanti ad una presenza massiccia di cittadini, i suoi 16 candidati. Capitanati, appunto, da Raffaele Allevato, Assunta Chiappetta, Olimpia Citro, Fabrizia Dragone, Luigi Giuseppe Elia, Igino Gambilongo, Simona Napoli, Angela Napolitano, Francesco Nicastro, Grazia Piccinonna, Marco Pasquale Pignataro, Anna Potami, Livia Puntillo, Edoardo Ranieri, Francesca Rende e Samuele Tocci sono i componenti di “Forza popolare” che correrà al fianco di D’Acri, per centrare l’obiettivo della vittoria alle amministrative dell’8 e il 9 giugno. Raffaele Allevato, soddisfatto per il bagno di folla per la manifestazione di apertura della campagna elettorale, commenta:<<La lista dei candidati di Forza Popolare è forte e compatta con obiettivi precisi, quali vincere al primo turno le elezioni con il sindaco Mauro D’Acri ed essere guida del futuro governo per costruire insieme ai cittadini una Montalto che sia “più grande di così”, come cita il motto del nostro candidato a sindaco>>. Ed ancora, il capolista Allevato, rimarcando come da più tempo ha abbraccio il progetto politico amministrativo di Mauro D’Acri, aggiunge: <<Abbiamo scelto da subito Mauro D’Acri, personalità caratterizzata da grandi visioni che da sempre si basano su onestà e verità. Persona seria, credibile e soprattutto affidabile. La fiducia alla nostra lista è una opportunità che i cittadini montaltesi non possono non cogliere se vogliono andare incontro ad un vero rinnovamento, ponendosi dalla parte giusta per la crescita del nostro territorio. Siamo sicuri – conclude Allevato – che la massiccia partecipazione dei montaltesi alla manifestazione di apertura della campagna elettorale è prova tangibile che i cittadini credono in noi ed è per questo che insieme a loro realizzeremo il progetto amministrativo di Mauro D’Acri sindaco che riportare Montalto Uffugo verso un cammino di sviluppo concreto. “Forza popolare”: un polo di energie unite per la crescita di un territorio che merita di rifiorire>>.