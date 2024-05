Incendiati auto e furgone del consigliere comunale di Amantea (CS) Salvatore Campanella

Distrutti dalle fiamme l’automobile e un furgone di proprieta’ del consigliere comunale di Amantea, Salvatore Campanella. Campanella e’ consigliere comunale con delega al Turismo e Grandi eventi della cittadina del Tirreno cosentino.

Nella notte tra venerdi’ e sabato il fuoco ha distrutto i due mezzi di proprieta’ del consigliere comunale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri della compagnia di Paola che hanno avviato le indagini.

Immediata la condanna del vile gesto da parte dell’amministrazione comunale. “Il consigliere Campanella – ha scritto, in una nota, il sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino – non e’ e non sara’ mai solo. Assieme a lui c’e’ l’intera amministrazione comunale e il sindaco della citta’, che condannano con forza il verosimile e ignobile atto di violenza ai suoi danni. Siamo certi che le forze dell’ordine, che sosteniamo con grande convinzione e con le quali c’e’ una continua e proficua collaborazione dall’inizio della consiliatura, sapranno individuare e assicurare alla giustizia, sotto il coordinamento dell’autorita’ giudiziaria, gli autori del gravissimo gesto, i quali – scrive il sindaco – con la loro vigliacca e violenta azione ai danni di un uomo delle istituzioni provano a minare non solo il percorso di normalizzazione e sviluppo di Amantea, che stiamo portando avanti tra mille difficolta’, ma anche la serenita’ della nostra citta’, che e’ culla di civilta’ e democrazia”.