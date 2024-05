Vaglio Lise Cosenza, Bloise (UIL-FPL): “Esito negativo del confronto, non è stata trasmessa la documentazione”

“In riferimento alla volontà della parte pubblica di una riorganizzazione logistica degli Uffici Regionali

ubicati presso la sede di Vagliolise in Cosenza con nota prot. n. 15/2024 del 29/03/2024, a tutt’oggi

rimasta inevasa, la UIL FPL ha richiesto la trasmissione di atti/convenzioni attualmente in essere circa i

rapporti di possesso/detenzione delle porzioni dell’immobile occupati dalla Regione Calabria,

dall’Amministrazione Provinciale di Cosenza, dall’Aterp Calabria, dall’Arcea o da altri soggetti.

In data 10.4.2024 e successiva 6.5.2024, su esplicita richiesta sindacale, si sono tenute 2 riunioni presso

la Regione Calabria, senza per altro alcuna verbalizzazione delle posizioni, ove la parte pubblica ha

informato quella sindacale della necessità di sgomberare il VI piano dell’immobile dove, tra l’altro, è

interamente allocata la sede dei CPI di Cosenza. Piano che, per come comunicato per le vie brevi,

parrebbe soggetto a problematiche di infiltrazioni d’acqua.

Nel corso delle medesime riunioni la UIL FPL, anche con stupore, ha appreso verbalmente:

– che la Regione Calabria è detentrice esclusivamente di 3 dei 6 piani dell’immobile di Vaglio

Lise (1, 3 e 5);

– che lo stabile di Vaglio Lise risulta altresì utilizzato, da un numero di persone non quantificato,

appartenenti a: Regione Calabria – Centri per l’impiego, Arcea, Aterp, Arrical, Segreterie ad uso

della rappresentanza Politica e quant’altro;

– che magazzini e parcheggi non risulterebbero in possesso della Regione Calabria.

Negli incontri sono emerse pertanto diverse situazioni di criticità in merito all’utilizzazione degli spazi

da parte di vari soggetti per la quale, la UIL FPL ha esplicitamente richiesto di fare chiarezza sullo stato

di utilizzazione complessiva dello stabile e pervenire ad una corretta regolamentazione (senza

pregiudiziali), nello spirito di sana efficienza e razionalizzazione; contemplando allo stesso modo le

esigenze del personale, dell’utenza e della parte pubblica, in considerazione dei Servizi offerti al

Cittadino.

Al momento, non si capisce per quale motivo, non sono stati chiariti gli accordi intercorsi tra la

Regione Calabria e L’Amministrazione Provinciale di Cosenza a seguito del trasferimento delle

funzioni amministrative (c.d. Legge Del Rio) con gli annessi immobili funzionali allo svolgimento delle

medesime.

Sulla scorta di quanto esposto con riferimento alla nota prot. n. 311615 del 07/05/2024 spiace dover

constatare che, contrariamente a quanto asserito dal Dipartimento Competente, non sussistono al

momento le condizioni per comunicare che “proficuamente sono state esaminate le attività di che

trattasi” con le parti sindacali.

Al contrario questa OO.SS. ritiene che il confronto non abbia avuto esito positivo in quanto si è sempre

in attesa degli adempimenti e della documentazione richiesta e nel riservarsi ulteriori azioni a tutela

dell’interesse collettivo chiede la pubblicazione della nota nella bacheca sindacale dell’Ente”. Lo dichiara Il Segretario Generale UIL FPL Walter R.E. Bloise.