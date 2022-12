“Natale in Coro”: a Corigliano-Rossano una settimana ricca di eventi tra mercatini, presepi viventi, musica e teatro

Nel vero spirito del Natale, il cartellone in corso è nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e numerose realtà del territorio che ha permesso di presentare un programma – partito i primi di dicembre – ricco e variegato. Si è partiti con i classici mercatini, in piazza Papa Paolo Giovanni II, dall’otto al 12 dicembre, che riprenderanno da domani – mercoledì 14 – fino al 18 dicembre in Piazza Bernardino Le Fosse, con l’artigianato tipico natalizio, degustazioni, spettacoli per i più piccoli, tombolate, musica e a cura dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, Pompieropoli. E poi musica, teatro, il Festival della cittadinanza attiva e legalità “Giovanni Panettiere” di Terra e Popolo, il lavoro delle associazioni Sosteniamo, Retake e #Ri-Bellezza per regalare atmosfere natalizie nei centri storici. L’accensione delle luminarie.

Da giovedì partirà la quattro giorni di festeggiamenti per il ventennale dei lavori di restauro del Castello Ducale. Dal 15 al 18, le giornate si dipaneranno tra convegni, musica, momenti dedicati ai bambini e visite al Museo.

Venerdì alle 21 secondo grande appuntamento con il teatro, in scena al Valente andrà la pièce, Le sette regine di Pasolini, di e con Isabel Russinova.

Sabato altro appuntamento dedicato ai più piccoli con i laboratori a tema natalizio e le letture incantate organizzate nella Sala Grigia di San Bernardino a partire dalle ore 16.

Diversi gli appuntamenti di domenica, continua l’iniziativa “Dicembre in Bellezza 2022” – a cura dell’Associazione Ri-Bellezza in collaborazione con l’Associazione Poesie e …d’intorni – Via Toscano centro storico di Corigliano a partire dalle 16.30. Alle 18, nella Sala Grigia di San Bernardino lo spettacolo teatrale “Passi sulla mia testa” della compagnia Teatro del Carro – a cura dell’Associazione Terra e Popolo. Dalle 18.30, partenza da Piazzale Gaetano Noce (zona Traforo, centro storico di Rossano), Retake Rossano organizza, “Com nu Presep”, rievocazione in chiave Retake di quello che è uno dei punti forti della nostra tradizione, il presepe. I personaggi del presepe storico rossanese si alterneranno a quelli classici e renderanno l’intero Centro Storico di Rossano una Betlemme d’altri tempi, con Piazza Steri che per l’occasione diventerà un vero e proprio villaggio atto ad ospitare la natività, con musica tradizionale, degustazioni, antichi mestieri. A chiudere una domenica di eventi sarà la Paisiello Symphonic Band, concerto dell’associazione Friederik Chopin, nella Chiesa di Sant’Antonio, nel centro storico di Corigliano, alle ore 19. Su via Nazionale terza domenica di isola pedonale con intrattenimento a cura dell’associazione dei commercianti.

«In città continuano gli eventi natalizi, mente sempre più vie vengono illuminate a festa – ha commentato il sindaco Flavio Stasi – due sono le caratteristiche comuni di quasi tutte le iniziative del Natale in CoRo 2022. La prima la vedete è che al centro ci sono i bambini, in continuità con quanto già fatto questa estate, quando ai nostri giovanissimi concittadini abbiamo dedicato un calendario a parte. La seconda è che abbiamo voluto sostenere ed appoggiare le iniziative delle associazioni, perché crediamo fortemente che il tessuto associativo vero della città sia importante e debba fare la propria parte. A noi il compito di saperlo ascoltare, stimolare e supportare. Ci sono poi alcune novità nel cartellone, come i diversi presepi vivente che in diverse giornate animeranno la città e i concerti dell’Orchestra Sinfonica Brutia».