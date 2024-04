“Cinema in Biblioteca”, proseguono le proiezioni dei film in lingua originale a cura dell’associazione lametina UNA: domenica 5 maggio appuntamento con “I’m your man – Ich bin dein Mensch”

È in programma per domenica 5 maggio 2024 alle 18, la proiezione del film “I’m your man- Ich bin dein Mensch” di Maria Schrader con Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller. L’evento rientra nella rassegna “Cinema in Biblioteca” ideata e promossa dall’associazione culturale UNA per la proiezione dei film stranieri in lingua originale.

La critica ha definito “I’m your man” un “film intelligente che parla dell’amore nel XXI secolo, con un pizzico di fantascienza. Romanticismo programmato, diffidenza, contrattualità relazionale, ideale e quotidianità, lavoro a scapito dei sentimenti, problemi familiari: in questo turbinio di emozioni contrastanti la vita della studiosa Alma Felser (Maren Eggert) è coinvolta in un esperimento per accertare il funzionamento di un umanoide, Tom (Dan Stevens), progettato per essere il suo partner perfetto.

Un’esperienza decisamente insolita che stravolge la sua vita e il suo lavoro, ma anche il suo rapporto col passato”. La pellicola vanta un ottimo cast tra cui Maren Eggert, premiata al festival del cinema di Berlino per la “miglior interpretazione protagonista”.

La rassegna dei film in lingua originale è un appuntamento molto atteso dai cinefili che, ad ogni proiezione arrivano un po’ da tutta la Calabria e che sono sempre più numerosi. Aumenta, infatti, il numero dei tesserati dell’associazione UNA che ha intrapreso già da 11 anni questa iniziativa, unica nella nostra regione, ritagliandosi uno spazio esclusivo nel panorama culturale calabrese.

La rassegna “Cinema in Biblioteca” fa parte dell’iter progettuale Lamezia Youth Library, proposto dal Sistema Bibliotecario Lametino e sostenuto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto vanta anche la partnership di Chiostro Caffè Letterario, Associazione Lucky Friends, Civico Trame e Cooperativa Inrete.

La proiezione di domenica 5 maggio 2024 si terrà nella sala polivalente del Chiostro di San Domenico, nel centro di Lamezia.