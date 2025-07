Doppio successo per Francesco Poerio Piterà ai Campionati Italiani di tiro con l’arco specialità Targa di Rovereto

Al Palakosmos di Rovereto nel fine settimana appena trascorso, cioè dal 17 al 20 luglio, sono andati di scena i Campionati Italiani Targa con la partecipazione dei migliori arcieri italiani divisi per classi e divisioni, che decretavano l’assegnazione del titolo italiano e di quello assoluto.

La società degli Arcieri Club Lido partecipava all’evento sportivo con Francesco Poerio Piterà che a fine gara porta a casa due importantissime medaglie sia nell’individuale che nell’assoluto.

La prova del sabato che ha visto di scena la divisione olimpica ha regalato al giovane arciere soddisfazioni personali e soprattutto societarie. Infatti a fine gara con il punteggio di 647 punti si porta a casa una medaglia di bronzo. Il punteggio ottenuto, inoltre, gli permette di inserirsi nei migliori 16 arcieri della gara nella divisione olimpica per l’assegnazione del titolo assoluto.

Francesco Poerio Piterà nel tabellone degli scontri deve affrontare tutti arcieri della nazionale italiana.

Al primo turno Federico Musolesi della Aeronautica Militare, al secondo Turno il pluricampione Michele Frangilli della Aeronautica Militare e nelle semifinali l’altro campione Mauro Nespoli anche lui facente parte della Aeronautica Militare. La corsa del giovane arciere degli arcieri club lido si ferma solo in finale assoluta, la seconda conquistata in 4 anni con il juniores Emiliano Rampon, anche lui facente parte della nazionale Italiana.

La soddisfazione del mister Poerio Piterà Edaordo è palese “ Francesco in questi mesi è stato impegnato in attività formative e scolastiche, poiché studente universitario presso Accademia Delle Belle Arti di Catanzaro, ha dovuto conciliare studio e attività sportiva, la quale ha dato grandi soddisfazioni a tutto il team.

Francesco Poerio Piterà già nel 2021, allora da allievo, aveva conquistato la finale assoluta nel targa, finendo la gara alla freccia di spareggio con il Nazionale Mauro Nespoli, da allora, aggiunge il mister, Francesco ha lavorato sodo e il risultato ottenuto da grandi soddisfazioni personali. Credo che non sia un caso per un giovane ragazzo conquistare due finali assoluti proprio nel targa, ma sia frutto di qualità tecnica e soprattutto di talento sportivo. Vorremmo ringraziare chi ci supporta, Vittorio Frangilli della Gillo Gold Medal per gli ottimi Materiali, Tech4Grenn per il supporto materiale e Gas Pro”