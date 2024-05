Reggina, parla Foti: “Colloquio estremamente positivo con Falcomatà, spero di poter dare un contributo”

Le nubi si diradano sempre di più, attorno al futuro della Reggina. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha già chiamato in causa Lillo Foti, che da presidente ha scolpito le pagine più gloriose di storia. Il numero uno amaranto ha parlato ai microfoni di SerieD24, sito tematico nell’orbita delle testate dirette da Gianluca Di Marzio. L’intera intervista verrà rilasciata su Youtube il prossimo lunedì 6 maggio, ma c’è già un significativo estratto:

“Col sindaco ho avuto un colloquio estremamente positivo – ha spiegato il presidente Foti – Ci sono delle situazioni che possono portare un ritorno e dei benefici alla Reggina. Qualcosa di cuore. Un contributo lavorativo spero di poterlo dare. Non posso più dare quel che ho dato per 30 anni, in termini di presenza costante al Sant’Agata”.

“La Reggina ha fatto parte di un momento straordinario della mia vita. Non le volterò mai le spalle – ha ammesso Lillo Foti – La guarderò sempre con quel sentimento e quell’affetto che tutti noi reggini dobbiamo alla nostra squadra del cuore”.

p.f.