Nesci (Fdi): “Agricoltori, ottimo lavoro del Ministro Lollobrigida a Bruxelles”

“Ottimo l’intervento del Ministro Francesco Lollobrigida, in occasione del Consiglio europeo Agricoltura, attraverso cui chiede un nuovo corso per la Politica Agricola Comune” – con queste parole l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci esprime apprezzamento per la posizione del Governo in sede europea.

“Le deroghe vigenti sono insufficienti ed occorrono modifiche sostanziali, in linea con le istanze che provengono dal comparto degli agricoltori, e che – sottolinea Nesci – nel corso di questa legislatura europea sono state ripetutamente inascoltate”.

“Il governo di Giorgia Meloni, con il documento del Ministro Lollobrigida presentato oggi a Bruxelles, chiede di garantire adeguate risorse finanziarie, con l’obiettivo di sostenere il reddito degli agricoltori e mantenere un tessuto rurale vitale; chiede di aumentare gli aiuti a favore dei giovani. E ancora, chiede l’apertura di stoccaggi di prodotti agricoli a livello europeo e nazionale, sulla base di esigenze specifiche, anche locali, manifestate dagli Stati membri; l’aumento della dotazione finanziaria della riserva di crisi agricola, da finanziare con risorse extra Pac, per evitare ulteriori decurtazioni ai pagamenti diretti; reciprocità degli standard di produzione applicati ai Paesi terzi. Infine, il governo italiano chiede di rivedere la ‘Proposta di regolamento sul ripristino della natura’ in modo da non determinare ulteriori oneri al settore agricolo. E per questo – conclude la nota – come promesso nei recenti incontri ad alcune delegazioni di agricoltori in Calabria, nella Plenaria di Strasburgo lavoreremo per bocciare questa follia ideologica”.