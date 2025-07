Concerto “Ode al Creato” questa sera a Serra San Bruno

Questa sera, il suggestivo santuario di Santa Maria del Bosco a Serra San Bruno si prepara ad accogliere un evento speciale nell’ambito della collaborazione tra il GAL, il Comune e la fondazione Armonie d’Arte Festival. Una serata che unirà arte, territorio e partecipazione in una formula esclusiva pensata per coinvolgere cittadini e visitatori. La serata ospiterà “Ode al Creato”, un grande concerto sinfonico e corale dedicato agli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, ispirato alla colonna sonora di Riz Ortolani per il film “Fratello Sole, Sorella Luna” di Franco Zeffirelli, arricchito da repertori del Novecento italiano (tra cui Franco Battiato ed Ennio Morricone), in un’esperienza musicale che celebra la spiritualità e la meraviglia della natura. Ad esibirsi sarà l’Ensemble vocale e orchestrale del Coro Lirico Siciliano, diretti da Francesco Costa e Corrado Neri, protagonisti di questa prima nazionale coprodotta da Armonie d’Arte Festival e Festival Lirico dei Teatri di Pietra. In un’atmosfera profondamente suggestiva, la scalinata adiacente al piazzale appena rinnovato, immersa nel Bosco di Santa Maria, sarà illuminata da 6.000 candele, offrendo al pubblico un connubio magico tra arte, spiritualità e natura. Un’occasione per vivere l’estate con intensità e lasciarsi sorprendere dalla fusione armoniosa tra paesaggio, storia e arte performativa. L’evento di questa sera darà il via a una trilogia di appuntamenti, inaugurando una narrazione culturale che si snoderà nei giorni di domani e dopodomani all’interno delle chiese del centro storico L’invito è aperto: Serra San Bruno aspetta il pubblico con il calore e la magia che solo l’arte sa offrire.