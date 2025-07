Il gran finale del Torrefranca Jazz Festival

Si conclude oggi, sabato 26 luglio, la terza edizione del Torrefranca Jazz Festival, manifestazione che ha saputo affermarsi come uno degli appuntamenti più significativi del panorama jazzistico italiano.

Organizzato dal Conservatorio “Fausto Torrefranca” e AMA Calabria, con il partenariato del Comune di Vibo Valentia, il Festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, del CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica e il patrocinio dell’AIAM.

Anche la quarta e ultima giornata propone un ricco programma che intreccia musica dal vivo e alta formazione, restituendo pienamente l’anima duplice di questo progetto: da un lato la valorizzazione del grande jazz nazionale e internazionale, dall’altro l’impegno nella crescita di giovani talenti.

Alle ore 21:00, all’Auditorium Spirito Santo, si aprirà la serata con il concerto Stevie “Wonderful” Project – A Tribute To Stevie Wonder, un omaggio al genio musicale di Stevie Wonder attraverso una selezione dei suoi brani più iconici, rivisitati con originalità e grande energia da Bianca Provenzano (voce, sassofono), Giovanni Nicotera (pianoforte), Alessandra Muzzopappa e Alberto Greco (tastiere), Francesco Vita (chitarra), Giuseppe Lanzo (basso) e Giuseppe De Nisi (batteria). Il programma propone un viaggio tra le melodie e i ritmi che hanno reso leggendario il repertorio di Wonder, capace di fondere soul, funk e jazz in un equilibrio perfetto.

A seguire, alle ore 22:00, si esibirà il Lussu, Rosciglione, Accardi Trio, formato da tre musicisti di altissimo profilo: Pietro Lussu al pianoforte, noto per la sua eleganza esecutiva e capacità creativa, Dario Rosciglione al contrabbasso, che con il suo suono profondo e raffinato sostiene e impreziosisce il trio, e Fabio Accardi alla batteria, musicista di lunga esperienza e sensibilità, capace di dialogare con i compagni di palco con grande equilibrio e dinamismo. Il loro concerto rappresenta un’occasione per ascoltare un jazz intimo e sofisticato, frutto di un’interazione musicale matura e spontanea.

In mattinata si terrà la Special Masterclass con Giovanni Mazzarino, occasione preziosa per conoscere da vicino il lavoro creativo di uno degli artisti più rappresentativi del jazz italiano contemporaneo. Nel pomeriggio, presso la nuova sede del Conservatorio ospitata nell’elegante cornice dell’Ex Collegio dei Gesuiti, si svolgeranno le masterclass tenute da grandi maestri quali Alice Ricciardi (canto) accompagnata al pianoforte dal M° Bruno Montrone, Rosario Giuliani (sassofoni), Pietro Lussu (pianoforte), Fabio Accardi (batteria), Dario Rosciglione (contrabbasso e basso elettrico), e Fabio Zeppetella (chitarra). Un’opportunità formativa di altissimo livello che arricchisce e completa il valore culturale del Festival, rendendolo un punto di riferimento per la scena jazz nazionale.