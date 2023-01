Domani concerto dell’Orchestra Filarmonica di Karkhiv al teatro Manfroce di Palmi

La Filarmonica Nazionale di Kharkiv è stata fondata a Kharkiv nel 1932. Attualmente per la qualità delle sue esecuzioni e per il consistente numero di produzioni l’Orchestra è unanimemente considerata una delle più importanti dell’Ucraina che spazia da un repertorio sinfonico ad un repertorio lirico. L’ininterrotta attività concertistica svolta in patria ed all’estero unita alle partecipazioni a prestigiosi festival europei come anche ad importanti competizioni internazionali in qualità di orchestra ospite fanno della filarmonica uno dei complessi maggiormente richiesti soprattutto nell’occidente europeo. Molto apprezzata anche nelle sue tournée in occidente ha riscosso ampi consensi di pubblico e di critica in Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Regno Unito, Svezia ,Canada ,Cina, Corea Hanno collaborato con l’Orchestra famosi direttori e grandissimi solisti come K. Ivanov, K. Simenov, K. Kandrashin, Y. Simonov, B. Lyatoshinsky, S. Turchak, E. Giles, S. Rich ter, L. Oborin, N. Petrov, D. Oystr ah, L. Kogan, M. Rostropovinc, A. Gavrilov, V. Gergiev ecc. L’orchestra nel corso della sua storia ha accompagnato solisti di fama internazionale come a. Berezo vsky, V. Repin, M. Maisky, tanto per citarne qualcuno di fama internazionale. Il repertorio dell’orchestra che ha in organico completo oltre 100 musicisti, (50 nella tournèe in Ital ia) comprende tutta la tradizione classico, romantica e moderna con una particolare predilezione per gli autori ucraini in particolare p per Sergey Prokof’ev e Peter Ily Tchaikovsky oltre a numerosi titoli di opere italiane, tedesche e francesi. Oltre a registrazioni per la radio televisione nazionale, l’Orchestra vanta un consistente numero di cds la maggior parte registrati live in tournèe nell’ovest europeo. Attualmente il direttore artistico e musicale della filarmonica è Yuri Yanko

Nato a Kharkiv, Yuri Yanko ha completato la prima parte dei suoi studi musicali nella sua città natale presso la Special Music School (1980). Ha poi frequentato la Kharkiv University of Arts (1985) e il Kyiv National Conservatory (1991), studiando direzione operistica e sinfonica con Turchak, Dushchenko, Vakhtang Jordania .Yanko è stato Direttore dell’Orchestra Filarmonica Accademica di Zaporizhzhya (1991–1994) e Direttore Musicale e Direttore dell’Orchestra da Camera della Scuola Speciale di Musica di Kharkiv (1999–2004). Dal 1994 dirige al Kharkiv Opera House, dove ha messo in scena numerosi spettacoli di opera e balletto. Dal 2001 Yanko ha lavorato come Direttore Musicale e Direttore Principale dell’Academic Symphony Orchestra della Kharkiv Philharmonic, e nel 2004 è stato nominato Direttore della Kharkiv Philharmonic (che coinvolge diversi collettivi musicali, tra cui l’orchestra).Yanko ha ricevuto i diplomi del governo regionale di Kharkiv (2002, 2006) e il premio supremo del sindaco di Kharkiv “For Zeal” (2004). È stato vincitore annuale della tariffa regionale “Kharkiver dell’anno” per 6 anni (2001-2006) e vincitore del premio “Riconoscimento pubblico” (2004), vincitore della tariffa regionale “Kharkiver del 21° secolo”, 2010 Ha ricevuto l’Ordine al Merito dell’Ucraina dal Presidente dell’Ucraina.