Domani concerto dell’Orchestra da Camera Musica Insieme diretta da Ferruccio Messinese alla Chiesa di Sant’Antonio di Laureana di Borrello

Lunedì 2 gennaio 2023 alle ore 19,30 avrà luogo il concerto inaugurale della stagione musicale congiuntamente organizzata da AMA Calabria e Associazione Paolo Ragone di Laueana di Borrello con il sostegno del MiC Direzione Generale dello Spettacolo, della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Protagonista della serata l’orchestra da camera Musica Insieme diretta dal Maestro Ferruccio Messinese con la partecipazione in qualità di solista dei violinisti Alessandra Ruggero e Marisa Antonietta Bagalà, del clarinettista Vincenzo Virgillo e della pianista Anna Lucia Trimboli.

Orchestra da Camera Musica Insieme – Ensemble nato all’interno di MUSICA INSIEME di Gioia Tauro (RC) risulta composta da circa 20 giovani provenienti dal Gioia Tauro e centri limitrofi. Nel corso della sua attività ha partecipato a diversi concerti, esibendosi anche all’interno di contesti di prestigio (Stagione Concertistica AMA Calabria/Filagramma Music Festival/Musica Insieme Festival). Il repertorio è vasto ed eterogeneo e comprende brani della tradizione classica, arrangiamenti di musica per film e classici natalizi. Il gruppo è espressione di Musica Insieme, Associazione Culturale Musicale Giovanile della Piana. Presidente onorario dell’Associazione è S. E. Mons. Francesco Milito, Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertino – Palmi (Rc). Presidente di MUSICA INSIEME, Direttore Artistico del Complesso e responsabile e docente preparatore del settore violini e viole, è la prof.ssa Caterina Genovese: diplomata in violino e laureata in Storia e Filosofia, attualmente è docente di ruolo presso l’Istituto Comprensivo Statale “Pentimalli” di Gioia Tauro.

Pianista del gruppo è la giovane Anna Lucia Trimboli. Diplomata con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso il Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria sotto la guida della Prof.ssa Maria Laura Cosentino, ha continuato la sua formazione presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, conseguendo nel 2017 il Diploma accademico di secondo livello in Pianoforte con il massimo dei voti. Nel marzo del 2021 ha conseguito il Diploma accademico di secondo livello in Musica da camera presso il Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia- Ha al suo attivo numerosi concerti da solista e in duo. Ricopre il ruolo di pianista dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria. Al violino il giovanissimo Simone Calabrò, studente presso il Conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia al primo anno del Triennio accademico di primo livello. Direttore musicale dell’Orchestra è il M° Ferruccio Messinese: ha compiuto numerosi percorsi accademici (previgente e nuovo ordinamento) ed è stato premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali in qualità di direttore e compositore. Ha tenuto corsi autorizzati dal MIUR (dir. 90/2003 – 170/2016) inerenti gli ambiti della direzione, della composizione e del jazz ed ha insegnato presso i Conservatori di Rovigo e di Vibo Valentia. Attualmente è docente di ruolo presso il Conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.

In programma musiche tradizionali natalizie.