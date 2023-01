Da Malgioglio a Tanananai: successo per il Capodanno in piazza a Cassano allo Ionio

Il Capodanno di Cassano-Sibari 2023 è stato un vero successo di pubblico. Gli artisti che si sono succeduti sul palco di Piazza Municipio hanno fatto ballare e divertire le migliaia di persone arrivate in città per tutta la notte. Lo show, presentato da Andrea De Iacovo, ha visto alternarsi sul palco i The Shuffle Band, Cristiano Malgioglio, le Rivoltelle, Tananai e JonnyPro dj. Tantissimi i fan arrivati a Cassano da ogni parte della Calabria e dalle Regioni vicine per ascoltare e vedere dal vivo, soprattutto, Malgioglio e Tananai, due tra gli artisti del momento.

Malgioglio, cantautore e paroliere geniale, Malgioglio si è confermato un’istituzione. Autore di testi per le voci tra le più belle che il mondo della musica ricordi (da Mina a Giuni Russo, da Adriano Celentano a Iva Zanicchi, Marcella Bella, Loretta Goggi, Patty Pravo) ha dimostrato, ancora una volta, di essere un animale da palcoscenico sia per la sua mise eccentrica di velluto rosso sia per la sua ironia tagliente che per i successi che ha portato sul palco cassanese (da “Gelato al cioccolato” a “O Maior Golpe Do Mundo – Mi Sono Innamorato Di Tuo Marito” passando per altri suoi classici che hanno fatto sognare un pubblico letteralmente in visibilio e rapito dalle sue canzoni) raccontando ai presenti anche i suoi progetti attuali e futuri: dall’essere stato concorrente dell’Isola dei famosi, concorrente e opinionista del Grande fratello Vip, ora giudice di Tale e quale show e conduttore del format Mi casa es tu casa.

Tananai, invece, ultimo classificato nel 2022, tornerà al Festival di Sanremo con “Tango” dopo un anno magico, culminato con un tour sold out e ora il nuovo album “Rave: eclissi”. Sul palco cassanese ha proposto ai fan i suoi brani più famosi da Sesso occasionale, che non aveva conquistato la critica all’Ariston ma era stata apprezzatissima dal pubblico, Baby Goddamn, la hit estiva La dolce vita con Fedez e Mara Sattei, fino ad arrivare ad Abissale. Le migliaia di persone incollate al palco cassanese hanno ballato e cantato fino all’alba dando così il benvenuto al 2023 nel migliore dei modi.

La serata era stata introdotta da un saluto del sindaco Gianni Papasso e dell’intera amministrazione comunale cassanese che hanno ringraziato gli artisti che da lì a poco sarebbero saliti sul palco, hanno fatto gli auguri alla città ricordando come si tratti di un Capodanno per dire no alle violenze, alle ingiustizie e alle discriminazioni quello organizzato dall’amministrazione Papasso in collaborazione con la pro loco “Sibari Magna Grecia” guidata da Gaetano Serrago, presente anche lui sul palco per salutare il pubblico. “Siamo felici – ha detto il sindaco Papasso (che poi ha salutato singolarmente gli artisti regalando loro la moneta dell’antica Sybaris che reca impresso il toro retrospicente oltre ad un libro con la storia della città) di vedere migliaia di persone a Cassano. Eventi di questo genere servono a rilanciare l’immagine della città che nel passato è stata troppo spesso deturpata ingiustamente”. Il sindaco ha sottolineato come la vera Cassano-Sibari sia quella di ieri che ha organizzato, con successo, uno dei concertoni di Capodanno più importanti del Sud Italia attirando gente da ogni parte della Calabria e dalle Regioni vicine. “Non è il primo – ha concluso – e non sarà l’ultimo. Sono azioni di marketing che stiamo mettendo in campo dal diversi anni e che avevamo dovuto sospendere solo a causa del Covid ma non è un caso che Cassano-Sibari sia una delle due mete (insieme a Tropea) con più visitatori in Calabria. Lo dicono i dati diffusi dalla Regione e dal Ministero. Su questa scia bisogna continuare: siamo molto contenti e soddisfatti”. In chiusura, infine, saluti per tutti: dai tecnici, ai dipendenti comunali, alle forze dell’ordine e a tutti quelli che si sono spesi per organizzare alla perfezione un evento che si è svolto senza nessun intoppo e senza nessun problema di ordine pubblico o organizzativo mostrano il lato migliore della città. Appuntamento, dunque, all’anno prossimo.