Corigliano Rossano ha vinto la sfida del Capodanno in piazza

Corigliano-Rossano ha fatto la storia. Oltre quindicimila presenze. Strutture ricettive piene. Presenze in città dalla Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Non poteva esserci miglior biglietto da visita per entrare da vincitori nel 2023. Una notte intera, fino all’alba del nuovo anno, fatta di musica, cori, luci, gioia, balli, e Coez, che ha reso onore alla Città, non si è risparmiato, ha duettato con il pubblico, non si è sottratto ai fan, ai selfie e alle foto, cantando per oltre un’ora i suoi pezzi più famosi. Piazza strepitosa, piena, oltre ogni aspettativa, con un servizio d’ordine che non ha fatto registrare incidenti. Solo allegria e voglia di stare insieme. Precisa, puntale e frizzante la presentazione dell’evento a cura di Giuseppe Greco, che ha tenuto il palco con grande maestria, e la scelta di posizionare i led wall – a cui regia video è stata curata dalla GG eventi – a metà piazza per consentire a tutti, di godere dello spettacolo sul palco.

Una serata che ha visto protagonisti anche due talenti locali della consolle, destinati a un futuro di fama, perché Corigliano-Rossano, è anche fucina d’arte. Innocenzo dj e Luigi Angelo Rossano, in arte solo Rossano hanno fatto ballare giovani e meno giovani, prima scaldando la piazza in attesa dell’esibizione di Coez, poi scatenandosi fino alle quattro del mattino.

Momento magico al countdown di mezzanotte, quando il presentatore, ha lanciato in diretta dal palco l’ hashtag #capodannocoriglianorossano2022 coinvolgendo il pubblico social che ha risposto inondando i canali ufficiali del Comune di tag e complimenti.

«Ho già perso la voce e neanche è cominciato il concerto – ha dichiarato, ieri sera, entusiasta il sindaco Flavio Stasi dal palco in Piazza Le Fosse – ma sono felice nel vedere tanti miei concittadini e tutti le persone arrivate qui dal resto della Calabria e anche da fuori Regione, per festeggiare con noi questo Capodanno. Ci tenevamo ad organizzare il Capodanno in Piazza, dopo due anni molto difficili, perché il Capodanno in Piazza è un Capodanno per tutti. Un Capodanno dove non ci sono ricchi, non ci sono poveri, ci sono le famiglie e ci sono i nostri giovani che possono essere orgogliosi della loro città. Sappiamo che questa sera in piazza Le Fosse ci sono persone venute non solo dalla Calabria, ma dalla Puglia, dalla Basilicata e dalla Sicilia. Le strutture ricettive hanno potuto lavorare, tirando un sospiro di sollievo. È stato importante organizzare questo evento, vedere questa marea di gente tutta insieme, felice, è un risultato che ci riempie d’orgoglio. Sia me come sindaco che tutta la mia squadra, che non posso non ringraziare, assessori, polizia locale, macchina amministrativa, comunicazione, dipendenti, dirigenti. Un lavoro enorme, sono stati giorni convulsi, ma il risultato ci premia della fatica fatta. Questa è Corigliano-Rossano. Questa è la nostra città. Un grazie anche alle Forze dell’Ordine che hanno garantito lo svolgimento in sicurezza dell’evento».

«L’amministrazione comunale, nei fatti, ha dato prova – ha affermato l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – di cosa voglia dire destagionalizzazione in termini di turismo, rientro economico e di visibilità non solo regionale per la città intera. Una programmazione attenta e lungimirante partita dalla scorsa estate e che continuerà fino al sei gennaio e oltre, con la stagione teatrale. Il nostro Capodanno si candida, dal prossimo anno a essere vetrina nazionale con incursioni in programmi di grossa caratura».

A dimostrazione che la Città è pronta a gestire questo ed altri tipi di eventi, oltre all’assenza di problematiche o incidenti di alcun tipo, va segnalato che dall’alba di oggi, piazza Le Fosse era perfettamente pulita.