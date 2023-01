“Giffoni Film Festival”: dal 18 gennaio al via le candidature per diventare giurati. In Calabria anche la terza edizione di “School Experience”

Il momento più atteso è arrivato: dal 18 gennaio al 26 marzo sarà possibile candidarsi per diventare juror e partecipare alla 53esima edizione del GIFFONI Film Festival, in programma dal 20 al 29 luglio. I giffoner di #Giffoni2023 saranno ben 7mila e arriveranno da oltre 50 nazioni, suddivisi nelle sezioni: Elements+3, Elements+6, Elements+10, Generator+13, Generator+16 e Generator+18.

”L’apertura delle candidature per partecipare al festival – spiega Jacopo Gubitosi, direttore generale di GIFFONI – rappresenta per noi un momento molto importante. Per questa edizione puntiamo ad accrescere il numero dei partecipanti, dando la possibilità a sempre più bambini e bambine e ragazzi e ragazze di essere protagonisti dell’esperienza GIFFONI.

In questi mesi avremo l’occasione di rendere ancora più saldo il nostro rapporto con le scuole con l’obiettivo di raccontarci, ma anche di stringere nuove relazioni e diffondere la conoscenza di quello che GIFFONI è e rappresenta da oltre mezzo secolo. Sarà l’occasione per individuare i nostri nuovi Ambassador: una figura centrale nella costruzione di quella rete indispensabile tra GIFFONI, i territori, le istituzioni, i luoghi della formazione e della cultura”.

Un’occasione unica per sentirsi parte di una grande community che cresce, anno dopo anno, e fortifica la sua identità nel solco dei valori che hanno reso GIFFONI una realtà conosciuta e apprezzata a livello internazionale. Un hub culturale dove approfondire tematiche di grande attualità, grazie a film selezionati con cura da ogni angolo del mondo e dedicati a tutte le età.

Senza dimenticare il confronto con attori, registi, creator, sceneggiatori e più in generale personaggi del mondo dello spettacolo. E ancora, grazie alla collaborazione con le major e le distribuzioni italiane e internazionali, sarà possibile scoprire in anteprima le storie più attese della stagione, nuovi trailer, contenuti inediti e incontrare i cast dei film che tutti aspettano.

Spente le luci in sala, la sera si accende con la musica d’autore sul palco del GIFFONI Music Concept: una grande festa a cielo aperto che vedrà tutti i juror cantare le hit del momento in compagnia dei loro artisti preferiti. Chi diventa giffoner potrà anche aspirare a far parte del gruppo di oltre 200 giovani che rappresenteranno GIFFONI nei tanti eventi internazionali.

Una sorta di ”Erasmus GIFFONI” che ha già visto protagonisti migliaia di ragazzi juror nelle precedenti edizioni. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita pagina del sito del festival: https://www.giffonifilmfestival.it/giurie

Per la nuova generazione di giurati, parallelamente alla terza edizione di School Experience che si svolgerà nelle regioni Campania, Calabria, Basilicata, Lazio e Sardegna e che coinvolgerà oltre 30mila studenti, verrà organizzato un tour nelle scuole e negli istituti comprensivi in Italia: GIFFONI si prepara dunque a tornare nelle classi per raccontare tutte le novità e le ri-evoluzioni, ma anche per scegliere 100 Ambassador che verranno ufficialmente insigniti della prestigiosa carica nel corso di una cerimonia prevista nel mese di maggio. Essere Ambassador significa essere portavoce ufficiale dell’esperienza GIFFONI nella propria città, nella propria scuola, nella propria università: ognuno di loro ha la possibilità concreta di diffondere e far conoscere il valore dell’esperienza, la bellezza di essere giffoner.

Dal 18 gennaio al 26 marzo sono aperte anche le candidature per la sezione Impact! che, quest’anno, accoglierà ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni, pronti a raccontarsi e a trasformare le proprie idee in intuizioni straordinarie.

I partecipanti saranno i veri protagonisti di dieci giorni straordinari, durante i quali potranno confrontarsi apertamente e alla pari con personaggi del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, del sociale, della scienza e con Ceo di aziende di rilievo nazionale e internazionale. Per candidarsi a GIFFONI Impact! è possibile consultare il seguente link: https://www.giffonifilmfestival.it/impact