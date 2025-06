Vibo Valentia: convocazione Consiglio Comunale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

– il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

– lo Statuto comunale;

– il Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

– il verbale della conferenza dei capigruppo consiliari del 09/06/2025;

RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione per

il giorno 13/06/2025 alle ore 09:00 e di eventuale seconda convocazione per il giorno 14/06/2025

alle ore 10:00, presso la Sala delle adunanze consiliari del Palazzo Municipale, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 11/2025: VARIAZIONE AL BILANCIO

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 15/04/2025 (ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. N.

267/2000). APPROVAZIONE VARIAZIONE PIANO OO.PP. 25/27.

3. Ordine del giorno relativo alla presunta incompatibilità di un assessore comunale, presentato

dai consiglieri comunali Nesci Maria Rosaria, Porcelli Vincenzo, Corrado Maria Carmosina

e Serena Lo Schiavo.

4. Ordine del giorno relativo alla stabilizzazione dei soggetti impegnati nei percorsi di tirocinio,

presentato dai capigruppo consiliari Schiavello Antonio (Fratelli d’Italia), Cutrullà Giuseppe

(Cuore Vibonese), Nesci Maria Rosaria (Insieme al centro), Lo Bianco Anthony (Identità

Territoriale) e Porcelli Vincenzo (Forza Italia).

Le SS.LL. in indirizzo sono invitate a partecipare.

La seduta del Consiglio Comunale sarà disponibile in diretta streaming sul sito web istituzionale

del Comune al seguente indirizzo: http://www.magnetofono.it/streaming/vibovalentia/