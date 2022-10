Le congratulazioni del Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vibo Valentia per la nomina di Marina Elvira Calderone a Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Grande soddisfazione, tra i Consulenti del Lavoro della Provincia di Vibo Valentia, per la nomina a Ministro della Repubblica Italiana di Marina Elvira Calderone, già Presidente Nazionale dell’Ordine. Lo ha espresso il Presidente del Consiglio Provinciale Francesco La Piana, che conosce da vicino la neo Ministro, di cui apprezza le qualità umane e professionali, nonché l’assoluta competenza nella scelta di importanti traguardi e dei modi per conseguirli. Nei 17 anni della sua Presidenza Nazionale, Marina Elvira Calderone ha saputo mettere giustamente in luce, evidenziandone la centralità, la figura del Consulente del Lavoro nella realtà sociale ed economica, dando priorità al dialogo e all’interazione per un’attuazione corretta e proficua delle politiche del lavoro, cui si è interamente dedicata, suscitando trasversale stima ed ammirazione.

Ed è da un “rinnovato dialogo sociale”, continua La Piana, che Marina Elvira Calderone intende ripartire. “In questo momento – Ella precisa – è importante favorire il confronto, affinché si possano trovare soluzioni condivise, a beneficio del mondo delle imprese, dei lavoratori dipendenti e autonomi e più in generale, di un mondo del Lavoro sempre più inclusivo, contrastando forme di diseguaglianza e povertà”.

Non possiamo che condividere questi intenti, sottolinea ancora il Presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Vibo Valentia, Francesco La Piana, con la certezza che nel suo meritato e autorevole ruolo di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone saprà adottare di volta in volta, relativamente alle tante scabrose problematiche che non mancheranno, tutte le soluzioni e gli interventi necessari per il bene comune in un momento così grave e difficile per il nostro Paese.