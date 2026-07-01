Valensise presenta a Gioia Tauro il saggio “Un cuore Greco”

Venerdì 3 luglio 2026, alle 19, Largo Barone a Gioia Tauro ospiterà la presentazione del volume “Un cuore greco. Il ritorno ai classici nel Novecento”, scritto da Marina Valensise ed edito da Neri Pozza. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Gioia 3.0.

La presenza dell’autrice a Gioia Tauro rappresenta un momento di significativo rilievo per il panorama culturale del territorio. Giornalista e saggista, Marina Valensise vanta un profilo istituzionale di respiro internazionale nel campo della diplomazia culturale e della valorizzazione del patrimonio artistico. Già direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a Parigi, dove ha guidato per anni la promozione della nostra cultura all’estero, è consigliere delegato dell’Inda (Istituto Nazionale del Dramma Antico) di Siracusa, istituzione di riferimento per la messa in scena dei classici teatrali.

La sua opera, “Un cuore greco”, si configura come un saggio approfondito che esplora le modalità con cui i grandi artisti del Novecento hanno reinterpretato, e talvolta stravolto, i classici greci con l’obiettivo di analizzare e comprendere la crisi della modernità. Un tema che si sposa perfettamente con la solida esperienza dell’autrice nel campo della tradizione classica e della divulgazione culturale.

In apertura sono previsti i saluti istituzionali di Rosalba Raso, presidente dell’Associazione Gioia 3.0, di Simona Scarcella, sindaco di Gioia Tauro, di Walter Cordopatri, fondatore e direttore della SRC (Scuola di Recitazione della Calabria) e di Simona Bruni, direttore del Museo Archeologico Metauros.

Al tavolo dei relatori per dialogare con l’autrice siederanno Salvatore Greco, architetto, Emanuela Bagalà, in rappresentanza dell’Associazione Gioia 3.0 e Giusi Loschiavo, attrice e docente della Src.

L’appuntamento sarà arricchito dalla lettura di passi scelti del libro, affidati agli allievi della Scuola di Recitazione della Calabria.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Gioia Tauro e la collaborazione della Src, della Libreria Frassati di Gioia Tauro, del Museo Archeologico Metauros e della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria.