Reggio: tutto pronto per il secondo appuntamento con Vivi Sbarre ASC presso il Rione Marconi

Dopo il successo dello scorso week end con il progetto VIVI SBARRE ASC, svoltosi presso il Rione Marconi di questa città, già è tutto pronto per replicare il prossimo 20 e 21 dicembre con un ulteriore imperdibile appuntamento all’insegna della convivialità, sport e spettacolo.

Tantissimo il pubblico presente nelle giornate del 14 e 15 dicembre, affatto intimorito dal cattivo tempo, che nella giornata augurale ha visto tantissimi partecipanti alle attività organizzate da ASC Calabria e dalle associazioni affiliate, che con il loro entusiasmo ed abbigliamento natalizio hanno illuminato il grigio week end di dicembre.

Momenti divertenti per gli adulti alternati tra attività di social dance, balli di coppia e tarantelle con le Associazioni e Scuole di Ballo ASC, con il Villaggio Medievale e le Musiche Popolari e momenti magici prettamente natalizi per i piccini accompagnati dagli ELFI e dalle attività di intrattenimento, per concludere con lo spettacolo di cabaret dello stravolgente artista proveniente da Zelig, Santo Palumbo.

Ma il week end scorso è stato solo un assaggio del progetto fortemente voluto dal Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini, per promuovere l’area riqualificata dal Comune di Reggio Calabria, iniziando un percorso di ripartenza delle aree limitrofe di questa città e tanto atteso dagli abitanti della zona e non solo.

Ed infatti, le attività riprenderanno il prossimo week end del 20 e 21 dicembre, sempre all’insegna dello sport e del divertimento dello strabiliante Natale ASC Calabria

Anche questa volta un ricco programma di attività ed eventi no-stop tra social dance, danza, benessere, sport di squadra, Musiche Popolari, ELFI ed intrattenimento di vario genere per allietare tutti, con inizio venerdì dalle 18:00 con i balli sociali e, soprattutto, con lo spettacolo di Musica Popolare a cura dell’artista di fama indiscussa e grande maestro Mimmo Cavallaro che concluderà la prima giornata del doppio appuntamento Vivi Sbarre ASC.