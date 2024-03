Inaugurazione Pop Up Sport Zone a Reggio, il plauso di Forza Italia all’ A.S.C.: “Lo sport come simbolo di rinascita”

“Un’iniziativa che unisce benessere psico-fisico e ambiente, quella presentata oggi dall’A.S.C. Attività Sportive Confederate, con l’inaugurazione della Pop Up Sport Zone a Reggio Calabria, un progetto del dipartimento per lo sport che prevede la realizzazione di aree fitness gratuite all’aperto”.

In una nota i consiglieri comunali di Forza Italia Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari esprimono soddisfazione per il progetto dell’ASC, inaugurato oggi presso la Pineta Zerbi, della Pop Up Sport Zone, uno spazio dedicato all’attività fisica dal duplice scopo: contribuire al rilancio di un’area pubblica, con la messa a disposizione gratuita di attrezzature per la pratica sportiva.

“Il plauso per la splendida iniziativa è rivolto a tutta l’ ASC Reggio Calabria, in particolare ad Antonio Eraclini e a Tonino Raffa: grazie alla Pop Up Sport Zone, anche Reggio Calabria sarà dotata di un’area sportiva aperta a tutti i cittadini che vorranno praticare sport all’aperto” concludono i consiglieri nella nota.