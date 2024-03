La Sea Eye andrà a Reggio Calabria con oltre 140 migranti

È stata ‘dirottata’ su Reggio Calabria la nave umanitaria tedesca Sea Eye, in origine assegnata al porto di Ancona con 84 migranti soccorsi al largo della costa libica. La nuova destinazione è stata decisa, si apprende da fonti della Prefettura di Ancona, dopo che la nave ha raccolto ieri sera, mentre era in rotta verso lo scalo marchigiano (l’arrivo era previsti per martedì pomeriggio), altri 61 naufraghi, alcuni dei quali “in condizioni estremamente difficili”. Inoltre le previsioni indicano condizioni meteomarine proibitive per i prossini giorni.