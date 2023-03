Siderno: bandiere del Palazzo comunale a mezz’asta in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid

In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid, Sabato 18 marzo le bandiere del Palazzo comunale di Siderno saranno esposte a mezz’asta.

La Giornata nazionale per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa dell’epidemia da Coronavirus è stata istituita dal Parlamento con la Legge n.35 del 18 marzo 2021, scegliendo come data quella che nel 2020 ha visto il tragico passaggio dei camion militari carichi di bare per Bergamo.

“Esattamente tre anni fa, settanta camion militari carichi di salme attraversarono le vie di Bergamo. L’Italia si rese conto per la prima volta lucidamente di stare vivendo qualcosa di terribile e inimmaginabile. Questa Giornata è dedicata a tutti coloro che non ci sono più e a chi ha dato la propria vita per prendersi cura di chi stava male. È un dovere ricordare” dichiara il Sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni .

” Tre anni fa – afferma il Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Archinà – il nostro Paese ha iniziato ad affrontare il dolore della pandemia. Il Covid era entrato nelle case degli italiani sottraendo affetti e persone care. Giusto essere vicini simbolicamente a tutti coloro che hanno perso la vita a causa del Covid e ai loro cari”.