Porto di Saline, Billari: “Necessaria Sinergia Istituzionale per dare sviluppo all’intera Area Grecanica”

Il consigliere regionale Antonio Billari risponde presente alla conferenza stampa convocata dall’ Adsp dello Stretto e dal Comune di Montebello sul porto di Saline confermando il massimo impegno a seguire tutto l’ter che riguarda il Porto ed apprezzando il Report dell’Unimed anche alla luce dello studio presentato per la rifunzionalizzazione dell’area portuale insabbiata.

Mi interfaccierò con il Presidente Occhiuto affinchè ci sia massima attenzione nel percorso tracciato fino ad oggi e per cui il porto di Saline sia incluso a pieno titolo fra quelli rientrati nella competenza dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto ed affinchè nell’Area retroportuale sia estesa la Zes afferma Billari.

La scommessa che vogliamo realizzare per queso territorio dichiara Antonio Billari sarà quello di trasformarlo e renderlo attrattivo di rirsorse ed investimenti.

Questo tipo di attività necessaria e cruciale per tutta l’area Grecanica non può però sottovalutare le politiche ambientali e di sicureza che fino ad oggi sono stati limiti funzionali che vanno risolti afferma Billari.

In questi anni l’insabbiamento del porto di Saline ha creato parecchie criticità che chiederò alle autorità delegate che possano essere approfondite al fine di trovare soluzioni immediate, praticabili e condivise anche alla luce degli approfondimenti fatti.

Ritengo, conclude Bilari , che la sinergia istituzionale ed il lavoro di squadra che supera le appartenenze politiche e che guarda all’interesse di valorizzare questo splendido territorio sia la stella polare da seguire nella prospettiva di una crescita operosa ma inevitabile se si segue questa direzione.

Come consigliere Regionale della Calabria affermà Billari sarò al finco ed in supporto di tuti coloro i quali lavorano quotidianamente per rilanciare il Porto di Saline ed il progetto di crescita dell’intera area Grecanica.