Comune di Villa (RC): la richiesta di un cittadino sull’impianto fotovoltaico

Riceviamo e pubblichiamo:

“Vorrei segnalare da cittadino che il Comune di Villa San Giovanni dietro al Comune possiede un ”impianto fotovoltaico” a forma di ”ombrello” simile a quello del Waterfront di Reggio, installato tantissimi anni fa ma mai entrato in funzione. Parlando con un esperto si viene a conoscenza del fatto che sia stato installato in una posizione pessima, per la ricezione dell’energia solare. Oggi anche gli enti locali soffrono del problema dell’aumento delle bollette elettriche alle stelle e per un Comune in dissesto è ancora più difficile riuscire a pagarle, se si mettesse in funzione questo impianto teoricamente soddisferebbe il consumo elettrico del Comune di Villa e abbasserebbe la sua bolletta che pagano i cittadini. Quindi chiedo all’Amministrazione cosa sta facendo per riattivare questo impianto fotovoltaico?”

Domenico Scordio