Festival delle Serre, domani la presentazione del programma

Cerisano si prepara ad accendere i riflettori sulla 31esima edizione del Festival delle Serre, rassegna tra le più longeve e prestigiose della Calabria, che anche quest’anno porterà nel borgo artisti di livello nazionale e internazionale.

Per illustrare gli obiettivi, le novità e i contenuti del cartellone di questa edizione, il sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, incontrerà i giornalisti venerdì 29 agosto alle ore 12.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Cerisano. Sarà l’occasione per condividere con la stampa – si legge in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale – il lavoro che l’Amministrazione comunale ha svolto per offrire al pubblico una programmazione ricca e trasversale, capace di spaziare dalla musica jazz al teatro, dal cinema ai talk, fino agli spazi dedicati ai più piccoli.

Alcuni dettagli, già emersi, lasciano intravedere un’edizione che unirà grandi nomi della scena musicale e teatrale italiana e nuove proposte di intrattenimento e cultura. A Palazzo Sersale, ad esempio, si attendono serate jazz di respiro internazionale, mentre al Teatro A. Saccomanno si alterneranno volti molto amati del panorama artistico nazionale. E non mancheranno proiezioni cinematografiche, spettacoli per bambini, performance live e momenti di confronto.

Tutte le informazioni complete sul programma e gli obiettivi strategici del Festival delle Serre 2025 saranno presentate ufficialmente dal sindaco Lucio Di Gioia durante l’incontro con i giornalisti.