Rai2, si va in Calabria nella seconda puntata di “Pizza Doc” per conoscere il fico di Cosenza

Si va in Lombardia e Calabria nella seconda puntata di “Pizza Doc”, in onda sabato 21 ottobre alle 12 su Rai 2. Tinto, Carolina e i loro ospiti, i pizzaioli gourmet Cristiano Garbarino e Massimiliano Cenci, prepareranno antipasti e pizze dispensando consigli sulle varie tipologie di farina per ottenere degli impasti incredibili e replicabili anche a casa.

Le ricette saranno raccontate anche attraverso i servizi esterni, due finestre in stile documentaristico, in viaggio alla scoperta delle bellezze paesaggistiche dei piatti tipici e delle eccellenze gastronomiche del nostro Paese. La prima tappa porta in Lombardia, con uno dei suoi dolci tipici, il “Bossola’”, ricetta che negli ultimi anni e’ al centro di una riscoperta sia a Brescia, sia nell’intera regione.

A seguire ci si sposta in Calabria per andare a conoscere il “fico di Cosenza Dop”, prodotto indissolubilmente legato al territorio che lo rende unico. In ogni puntata Carolina mettera’ alla prova Tinto con degli indizi sui luoghi di destinazione rappresentati da frasi in dialetto, fotografie e canzoni, poi stimolera’ i pizzaioli, celandogli fino all’ultimo momento i prodotti che dovranno caratterizzare le ricette delle loro pizze.

Come sempre, a Tinto l’arduo compito di assaggiare e giudicare le creazioni dei due ospiti.