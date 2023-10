Invecchiamento attivo: convegno a S. Giovanni in Fiore il 24 ottobre, organizzato della FNP – Federazione Nazionale Pensionati Cisl Cosenza

– “Vivere la terza età: strategie per restare giovani dentro” è il tema del convegno che la Fnp – Federazione Nazionale Pensionati Cisl Cosenza propone a San Giovanni in Fiore, nel Polifunzionale Futura Park, martedì 24 ottobre 2023, a partire dalle ore 9:30.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione e la grande capacità di accoglienza della Cisl e della Fnp Cisl del centro silano, intende offrire un servizio a tutti i cittadini per dare informazioni e suggerimenti sull’importante e attualissima problematica dell’invecchiamento attivo, che tocca gran parte della popolazione.

Dopo l’introduzione del Segretario generale della Fnp Cisl Cosenza, Raffaele Zunino, saranno tre docenti del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma a entrare nel vivo di alcuni temi-chiave: la Prof.ssa Laura Piccardi interverrà su “Mente e cervello nella terza età”; la Prof. Cecilia Guariglia si soffermerà su “Invecchiare o maturare: strategie per restare giovani dentro”; la Prof.ssa Anna Pecchinenda parlerà su “Gli effetti nascosti della solitudine”.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Rosaria Succurro, Sindaco di San Giovanni in Fiore; di Giuseppe Lavia, Segretario generale Cisl Cosenza; Cosimo Piscioneri, Reggente Segreteria Fnp Calabria.

«Con il convegno del 24 ottobre – scrive in una nota il Segretario generale Raffaele Zunino – la Fnp Cisl di Cosenza, insieme agli amici di San Giovanni in Fiore, propone a chiunque sia interessato un’occasione utile per richiamare l’attenzione sulle dinamiche dell’invecchiamento e favorire una nuova consapevolezza circa la terza età. Gli anziani, i pensionati sono una risorsa fondamentale per la comunità. Devono restare in gioco, non ai margini. È importante, dunque, acquisire coscienza di questo, innanzitutto da parte degli anziani stessi, delle loro famiglie, delle istituzioni e del sistema socio-sanitario. La Fnp Cisl vuol essere non solo un sindacato “per” i pensionati, ma anche “dei” pensionati e “con” i pensionati: perciò offre un servizio anche in questo delicato campo. Le docenti che interverranno fanno parte di un gruppo che nell’ambito del Dipartimento di Psicologia della Sapienza ha avviato, in diverse regioni italiane, un monitoraggio sull’invecchiamento e sulle strategie per restare attivi. Le ringraziamo per la loro disponibilità».