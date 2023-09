A Corigliano-Rossano via alla messa in sicurezza dei quartieri Pigna e Santa Chiara

La giunta comunale ha deliberato la presa d’atto del finanziamento di circa 4 milioni di euro per il consolidamento del quartiere Santa Chiara e la messa in sicurezza del quartiere Pigna, con la nomina dei rispettivi RUP, responsabili dei progetti.

Si tratta di progetti che erano stati individuati dall’Amministrazione come necessari anche a seguito di eventi atmosferici importanti e ripetuti nel corso del tempo, che hanno rivelato le criticità idrogeologiche di queste aree. Quelli finanziati non sono gli unici progetti proposti dall’Amministrazione per la messa in sicurezza del territorio, e l’auspicio è quello che possano essere finanziati anche gli altri, non meno importanti di quelli che al momento sono risultati vincitori. Grazie a questa misura nel corso di questi 4 anni il lavoro dell’amministrazione comunale unitamente al settore lavori pubblici è riuscito ad ottenere diversi finanziamenti sia per la progettazione che per la realizzazione delle opere volte alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Tra questi ricordiamo gli interventi di messa in sicurezza di Porta dell’Acqua (900 mila euro), del Traforo (900 mila euro), di via Roma (980 mila euro) ; il ripristino del tratto stradale di collegamento tra lo Scalo di Corigliano ed il Villaggio Frassa (985 mila euro); il ripristino della funzionalità del fosso di scolo e realizzazione della raccolta delle acque di Fabrizio-Pirro Malena (535 mila euro); l’adeguamento infrastrutturale scuola Via Nizza (840 mila euro) che sta per partire; la progettazione definitiva della ciclovia del lungomare (137 mila euro); la progettazione definitiva ed esecutiva della messa in sicurezza della scuola Piragineti (271 mila euro); la progettazione definitiva ed esecutiva della messa in sicurezza e riqualificazione della scuola Leonetti. Continua in questo modo l’intercettazione dei fondi da parte dell’amministrazione comunale per la realizzazione di opere utili a tutta la città di Corigliano-Rossano.

«L’Amministrazione ha dimostrato di saper presentare dei progetti validi e soprattutto utili per il territorio. Si continuano ad intercettare fondi con i quali mettere in sicurezza l’intero territorio – dichiara l’assessore all’Assetto del Territorio, Tatiana Novello – alcune delle situazioni che andremo a sanare con questi interventi erano attesi addirittura dall’alluvione del 2015».