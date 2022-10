Morto l’ex assessore regionale Perfetti, il sindaco Caruso: “La sua scomparsa addolora enormemente la città di Cosenza”

“La scomparsa di Pasqualino Perfetti rattrista enormemente la citta’ di Cosenza che lo annovero’ tra i suoi consiglieri comunali negli anni ’80, esattamente nella consiliatura 1980/1985, quando alla guida della citta’ si alternarono Antonio Rugiero e Pino Gentile”. Lo afferma, in una nota, il sindaco di Cosenza Franz Caruso. “Pasqualino Perfetti, di cui si ricordano anche i trascorsi di presidente del comitato di gestione dell’Unita’ sanitaria locale, quando le attuali Asp erano note con il nome di Usl – aggiunge Caruso – si distinse non solo per il suo acume politico, che gli valse posizioni di spicco in seno al gruppo dirigente della Democrazia Cristiana, ma anche per il suo essere particolarmente portato per le relazioni istituzionali e per per la capacita’ di intrattenere, con grande cordialita’, i rapporti interpersonali, caratteristiche – queste – che mise al servizio anche della comunita’ calabrese, quando venne eletto piu’ volte nell’assemblea della Regione e quando ricopri’, all’interno della Giunta, incarichi assessorili”. “Pasqualino Perfetti – prosegue il sindaco di Cosenza – lascia un ottimo ricordo in chi lo ha conosciuto e la citta’ di Cosenza oggi e’ particolarmente addolorata per la sua scomparsa”.