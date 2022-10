A Corigliano incontro con i sindacati per discutere di lavoro e sviluppo

Lo scorso 22 settembre si è tenuto, nella sede comunale, un incontro tra il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ed i rappresentanti comprensoriali e provinciali dei sindacati confederali, Giuseppe Guido, CGIL Sibaritide-Pollino; Giuseppe Lavia, CISL-Cosenza, Luciano Campilongo, UIL Sibaritide, Pollino, Tirreno. L’incontro era finalizzato a fare il punto della situazione, anche alla luce delle conseguenze sociali ed occupazionali della crisi energetica mondiale, rispetto ai temi del lavoro e dello sviluppo.

Ovviamente grande attenzione durante l’incontro è stata data ai temi storici del territorio sotto il profilo occupazionale, ovvero al destino del sito Enel di Cda Cutura, al progetto di rifacimento della Statale 106 ed alla ZES.

In particolare, sulla questione del sito Enel, Sindaco e sigle confederali hanno confermato e condiviso l’esigenza di ottenere per il sito un piano di investimenti sostenibile complessivo, quindi non frammentato e parziale, e che comunque la fase di demolizione debba procedere spedita e senza procrastinamenti che non hanno alcuna utilità per il territorio.

Sulla ZES il primo cittadino ha ribadito come finora tale misura sia rimasta sostanzialmente inattuata a livello regionale per una serie di difficoltà anche normative che il Commissario nominato dal Governo aveva incontrato nello svolgimento della propria funzione. Nel corso di un incontro tenutosi il 12 settembre tra il nuovo commissario nominato dal Governo, dottor Romano, ed i sindaci dei territori inclusi nella ZES è stato chiesto un cambio di passo anche per supportare i tessuti produttivi in un momento tanto drammatico sotto il profilo energetico.

Per quanto riguarda l’ipotesi di rifacimento della Statale 106 che è stata al centro del dibattito per molti mesi, il primo cittadino ha confermato quanto già più volte specificato pubblicamente anche nelle sedi istituzionali, ovvero il buon risultato raggiunto dai tavoli Comune-Regione-Anas con la disponibilità manifestata da parte della Società a soddisfare le richieste che l’Amministrazione comunale aveva proposto fin dall’inizio del confronto, ed in particolare d’esigenza di rivedere gli attraversamenti urbani tra gli scali e le marine affinché l’infrastruttura fosse compatibile con le prospettive di sviluppo della città. Ovviamente l’auspicio è quello di aprire immediatamente una interlocuzione istituzionale, insieme alla Regione Calabria, con il nuovo Governo per finanziare definitivamente l’opera, chiudendo un percorso che l’Amministrazione Comunale ha iniziato più di tre anni fa, pochi giorni dopo il proprio insediamento.

«Non è il primo incontro tenuto con le sigle sindacali – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – sui temi generali del lavoro nell’ambito cittadino e territoriale. Il percorso di confronto e condivisione con il sindacato confederale, in essere da sempre, è di grande rilevanza. L’emergenza epidemiologica certamente ha ritardato alcuni processi, ma credo che l’Amministrazione stia dedicando grande attenzione al mondo del lavoro, a partire dai percorsi interni all’ente comunale: dalla stabilizzazione dei precari al riconoscimento del tempo pieno fino alla prossima riqualificazione. Il confronto su queste tematiche credo sia fondamentale, anche alla luce della difficile epoca che stiamo attraversando».