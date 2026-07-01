Catanzaro: irregolare e con precedenti, disposto il trattenimento nel Cpr in vista dell’espulsione

Un cittadino straniero, risultato irregolarmente presente in Italia, è stato rintracciato dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio svolte sulla popolazione detenuta.

L’attività investigativa ha consentito agli operatori della Polizia di Stato di avviare le procedure previste dalla normativa in materia di immigrazione, dopo aver verificato la posizione dell’uomo sul territorio nazionale.

Nel corso degli accertamenti è emerso che il cittadino straniero aveva numerosi precedenti di polizia per reati che comprendono minacce, atti persecutori, porto di armi od oggetti atti a offendere. A suo carico risultava inoltre una condanna definitiva per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti.

Alla luce degli elementi raccolti e della valutazione sulla sua pericolosità sociale, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento dell’uomo nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Potenza.

Come spiegato dalla Questura, il provvedimento «consentirà di portare a termine le procedure necessarie all’esecuzione del provvedimento di espulsione e al successivo rimpatrio», nel rispetto delle disposizioni previste dal Testo unico sull’immigrazione.